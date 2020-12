Impago de pensión alimenticia, la otra violencia que sufren mujeres

CIUDAD VICTORIA.- "Me casé cuando tenía 20 años, duré cinco porque me maltrataba, incluso me violaba delante de los dos hijos que tuvimos", narra Ana Berenice. Señala que con el divorcio el maltrato por parte de José Luis, su ex esposo no cesa.

José Luis no cumple con la pensión alimenticia y no quiere saber nada de los menores.

"Él ahora alega que los niños no son suyos. Dice que los hijos son de un ex novio que tuve. Los dos nacieron durante el matrimonio".

Él se negó someterse a la prueba de ADN para reconocerlos. Además de agresivo, siempre ha sido un desobligado con sus responsabilidades como padre", señala Ana Berenice.



Ana Berenice trabaja en una dependencia gubernamental, los 15 mil 650 pesos mensuales que recibe no le son suficientes para pagar renta de la casa, servicios, alimentación, y vestido de sus hijos.

"Me divorcie porque me golpeaba, humillaba, me violaba. Al fin pude obtener el divorcio y la orden del juez para que cumpliera con el pago de la pensión alimenticia, pero se esconde y recurre a mil pretextos y artimañas para no cumplir", añade.

Martha Patricia, también madre de dos niños, no sufrió agresiones durante el matrimonio pero un día su esposo le pidió el divorcio.

"Me dijo que se le había acabado el amor que se había encontrado a otra muchacha. Que se iba de la casa. Me pidió que le permitiera llevarse unos muebles pues se iría a vivir solo. Accedí".

"El divorcio se realizó en buenos términos pues me aseguró que me pasaría una pensión para mí y nuestros dos hijos, ya pasó un año y no ha recibido un solo peso", señala Martha.

Y, añade, "el sueldo que tengo no me alcanza para sostener a los niños y cubrir todos los gastos de la casa. Necesito de la pensión, que asuma su responsabilidad para con sus hijos. Pero se esconde. Presente una denuncia, lo demande pero en la Fiscalía no hacen nada".

Estas dos historias forman parte de los 967 procesos penales iniciados contra padres de familias por abandono de las obligaciones alimenticias.

FISCALÍA MACHISTA

Las madres en su mayoría jóvenes denuncian que en la Fiscalía General de Justicia no reciben ayuda y por el contrario hay una actitud machista pues no se da la importancia que tienen estos casos, los cuales para la familia si son sensibles.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado es en Ciudad Victoria en donde se reportan la mayor incidencia del delito de abandono de obligaciones alimenticias con 262 carpetas de enero a octubre.

En Reynosa en ese mismo periodo 180 y en Tampico con 171 casos. Los otros 354 casos se reparten en el resto de los municipios como Matamoros, Nuevo Laredo, El Mante, y ciudad Madero, entre otros.

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre las denuncias y procesos por este delito.

Las mujeres víctimas de este delito insistieron en señalar el escaso interés de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por atender estas denuncias.

El Código Penal del Estado, en su artículo 295, establece que "Comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias el que sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las necesidades de subsistencia".

A su vez, el numeral 296, "Al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión, privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no fueron oportunamente suministradas a la familia".