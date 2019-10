Ik´ Ta K´ Op, el colectivo indígena que opera su propio internet en Chiapas

En uno de las comunidades indígenas chiapanecas más pobres, los servicios como telefonía o internet es casi imposible que lleguen, y ante la necesidad de estar conectado con el mundo, nació Ik´ Ta K´ Op.

Ik´ Ta K´ Op es un colectivo que lleva conexión de Internet a la población de las comunidades donde no tienen acceso a este.

Su nombre significa "Palabra al viento" y se refiere al uso de redes inalámbricas.

Un reportaje hecho por la agencia AJ Plus, documentó que en estas comunidades chiapanecas, sólo el 13 por ciento de la población tiene acceso a la red, pues según cuenta Mariano Gómez, el fundador del colectivo, las grandes empresas de comunicación no llegan a estos lugares, pues no es redituable, por lo que son ignorados.

Mariano contó a la agencia que "durante mucho tiempo hemos pedido tener más servicios, incluso telefonía, pero como a la mayoría de las comunidades se nos fue negada porque es una comunidad de extrema pobreza, entonces, para las empresas grandes no es remunerable poder traer estos servicios para la comunidad."

Este colectivo que comenzó en 2016, tiene un costo muy accesible para los habitantes, pero para quienes no puedan pagar este servicio, se les permite dar a cambio trabajo colectivo.

Parte de la importancia de esta conexión, dice Mariano, es el involucramiento de las comunidades indígenas con la globalización.

"Nosotros como minorías, y como pueblos indígenas, podemos acceder a este mundo virtual y podemos participar desde el internet, podemos decidir, podemos hablar y defender el territorio mediante el internet. Es una vía de comunicación que tenemos".

Buscan conservar su cultura

"Al momento de traerlo nos enteramos que el uso excesivo de las redes sociales provoca que nuestro contenido se vaya a otros servidores que están fuera de nuestro alcance. Toda la información, todo nuestro contenido que tenemos como acervo digital, la estamos entregando a empresas de afuera". Por eso, la idea principal es que generemos contenido en nuestra propia lengua, entonces empezamos a hablar de revalorar nuestra lengua y que los chicos empiecen a escribir artículos en nuestra lengua", dice Mariano a AJ Plus.

Te puede interesar Tala clandestina, incendios y sequía, la devastación que vive Chiapas

Para Genoveva López, una estudiante de la secundaria, las nuevas generaciones están perdiendo algunas de sus costumbres, "entonces el internet nos ayuda a recuperar nuestras tradiciones para que no se pierdan", asegura.

Además, este acceso también ha mejorado la economía del lugar. Por ejemplo, Daniel es apicultor y vende miel online.

"Hemos tenido el beneficio de subir nuestras ganancias, más beneficio para nuestra familia y nuestro trabajo", dice Daniel.

Además, esta conectividad une a las familias pues en Chiapas la migración es muy común y las personas ahora tienen la posibilidad de conversar con sus familias con videollamadas desde sus casas.

Cuando no hay internet, ¿qué se te complica?



A las grandes corporaciones no les interesan esas dificultades si los usuarios son indígenas... pero en esta zona de Chiapas lo solucionaron sin su ayuda. pic.twitter.com/MTR8EF2v5q — AJ+ Español (@ajplusespanol) October 30, 2019