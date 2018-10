Ignoró Monterrey por 11 meses construcción derrumbada

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 12/10/2018 06:44 a.m.

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- En noviembre del 2017 el municipio de Monterrey suspendió la obra y por 11 meses después no se dio cuenta que siguieron construyendo hasta que este jueves se derrumbó con un saldo de siete muertos.

Puedes leer: Claves sobre el derrumbe en Monterrey que dejó 7 muertos

Además la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no descarta ninguna investigación al Municipio de Monterrey que encabeza el alcalde Adrián de la Garza por alguna posible omisión.

Luis Bortoni, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de Monterrey acepta que en ese tiempo casi un año después nunca se dieron cuenta de que seguía la obra que habían parado porque se les cayó una barda.

"No nos informaron que estuvieran realizando alguna construcción al respecto, no pudimos haber tenido conocimiento", dice el funcionario municipal.

Por si fuera poco, Bortoni insiste en que en once meses no supieron de la existencia de la construcción de la plaza comercial cuya obra avanzaba, además de que tampoco recibieron denuncias de los vecinos. Primero en octubre de 2017 la secretaría que encabeza recibió una solicitud de licencia, a la que se le asignó el expediente L377/2017, pero a la fecha no se ha resuelto.

Luego en noviembre atendieron la caída de una barda y se dio la suspensión de los trabajos, y días después se levantaron los sellos supuestamente con el único fin de remediar las propiedades afectadas.

La obra fue suspendida nuevamente el 29 de ese mes, cuando se detectó que se realizaban trabajos de excavación luego ya no supieron más en el Ayuntamiento.

Por otro lado, Luis Enrique Orozco, vicefiscal de Justicia en el Estado, mencionó que en las indagatorias no se descarta una posible omisión por parte del municipio de Monterrey que es la autoridad competente.

La obra de tres niveles de construía en tres predios cuyos propietarios son Genaro Villarreal Costilla y Edna López Sánchez, sin embargo hasta la medianoche del jueves no se sabía la razón social de la constructora.

El desplome de la obra se registró en Prolongación Ruiz Cortines, entre Cumbres del Sol y Castellana, en el poniente de Monterrey con saldo de siete muertos, 15 lesionados y nueve desaparecidos al menos hasta los primeros minutos del viernes.

Pide Bronco información sobre constructora

El Bronco exhortó a las autoridades municipales de Monterrey para que den la información rápida sobre los permisos y el nombre de la constructora responsable de la obra que se derrumbó con saldo de siete muertos, quince lesionados.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón llegó cerca de la medianoche al lugar donde colapsó la obra de tres pisos de una plaza comercial en la colonia Espacio Cumbres al poniente de Monterrey y prometió ayudar a los familiares de las víctimas y castigar a los responsables.

"Aquí hay una responsabilidad que tendrá que deslindar la Fiscalía, estaré pendiente de que la Ley se aplique y de hacer responsable a quien tenga que serlo".

"Estaremos con ellos (con los familiares) siempre, hay gente nuestra desde el momento preciso del evento, está el DIF, todo el equipo jurídico, la Secretaría de Desarrollo Social, psicólogos, sociólogos y mediadores para intervenir y estamos con ellos todo el tiempo", explicó.

Mientras tanto, las autoridades estatales implementaron una serie de operativos de apoyo a las personas afectadas por el derrumbe.

Miguel A. Perales, Subdirector Operativo de Protección Civil de Nuevo León, señaló que se laborará hasta rescatar a todos los afectados.

"Ahorita la instrucción es que trabajemos hasta que localicemos a la última persona que esté por encontrarse en este lugar".

Además de los cinco equipos que se tienen en las labores de rescate físico, las autoridades ayudan a los familiares de los afectados y a los mismos trabajadores que se encontraban en el lugar al momento de la tragedia.

"Estamos coordinandonos con la Secretaría de Salud, con el DIF del estado y con la Secretaría de Desarrollo Social, para poder atender a los familiares que sabemos que están con la incertidumbre, que preguntan por las personas desaparecidas, y que ellos puedan tener la información de primera mano", indicó el Subdirector operativo de Protección Civil.

LEA TAMBIEN Sin permiso legal, construcción que se derrumbó en Monterrey Autoridades confirmaron que tenía una suspensión desde el 2017, por lo que la construcción no debía avanzar, y al momento del derrumbe se trabajaba ilegalmente

LEA TAMBIEN ¿Qué pasó en derrumbe de obra Monterrey? El derrumbe de una obra en construcción en Cumbres del Sol movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y la Fuerza Civil





kach