Huachicolero preso denuncia amenazas de Alfaro

José Luis Machuca Delfín, huachicolero que se encuentra preso por el delito de robo de combustible en Tlajomulco, afirmó en un video transmitido por ADN 40, que tenía un pacto con Enrique Alfaro, exalcalde de dicho municipio y actual candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco.

El delincuente afirmó que después de su detención lo han amenazado, y de ello responsabilizó al candidato pues su convenio con el exfuncionario fue darle dinero a cambio de que los dejara trabajar.



“Mi nombre es José Luis Machuca Delfín, me encuentro en la penal por el delito de robo de hidrocarburos, en su tiempo cuando estuve trabajando yo fuera, tuve un convenio con Enrique Alfaro que en su tiempo fue presidente municipal de Tlajomulco, el convenio se trataba de darle dinero para que nos dejara trabajar”, afirma en la grabación.

Además explica que el pago lo enviaba al ahora candidato a través de la misma policía municipal de Tlajomulco, quienes después lo detuvieron.

“Cuando me detuvieron estuve recibiendo apoyo de él, pero ya de un tiempo para acá ya no he recibido nada, todo lo contrario, he recibido amenazas sobre mi integridad y a mi familia”, afirma y además lo responsabiliza de algún daño a su persona o su familia.

“Este mensaje lo hago porque si me llega a pasar algo a mí o a mi familia, se le culpe”, se escucha en el video.