“Hoy me acusan por tratar de salvar vidas”: médico chiapaneco a AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Durante su encierro domiciliario en una colonia de esta ciudad capital de Chiapas, el médico bajo proceso penal por abuso de autoridad, Gerardo Vicente Grajales, se dijo conmovido por el hecho de que su caso haya llegado a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También lee: Sánchez Cordero atiende caso de médico encarcelado en Chiapas

Incluso, en un video que grabó en un espacio exterior de su vivienda, recordó a AMLO cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal y le quitaron el fuero. El 6 de abril de 2005 dijo ante la Cámara de Diputados “que no se le juzgaba por violar la ley, sino por su manera de pensar, de actuar”. En ese video de un par de minutos, AMLO se dice perseguido solo por crear un camino que llevaba a un hospital.

De nueva cuenta, Yuca advierte: “Hoy me acusan y difaman por tratar de salvar vidas, en un momento crítico no solo para México, sino para el mundo entero. El dolo y la mala fe de quienes me acusan, por pedir mejor servicio y atención médica desde mi campo de batalla, al igual que usted, no me juzgan por salvar la vida de mis pacientes, sino por mi forma de pensar y de actuar, por quererse cubrir con mi persona de malos actos”.

Para él, y luego de parafrasear al mandatario nacional, quienes lo difaman y acusan son los que se creen amos y señores de un estado que quiere ser manchado por la corrupción.

Señaló a “aquéllos” que, por no querer perder algunos privilegios, los lleva a “aplastar” a cualquiera, como en su caso, “claro está que, aquellos que me acusan, tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de derecho”.

Todo acto autoritario, agregó, suele encubrirse en un discurso de aparente devoción, “fui juzgado en una sala fría, sin aceptarse mi defensa; hoy me juzgan por solicitar medicinas en una zona de guerra; señor presidente, confío en que usted sabrá distinguir la verdad y no la mentira fabricada”.

Advierten más carpetas de investigación contra médico

El caso del médico chiapaneco acusado de abuso de autoridad por la hija de un exdiputado local que falleció de covid-19 se pone “cada vez más caliente”. Este jueves, su abogado defensor, Antonio Juárez Navarro, alertó que justamente cuando se inició una carpeta de investigación contra funcionarios del Isstech, “resulta que están armando otras carpetas en contra de mi defendido (Gerardo Grajales Yuca); no sabemos quiénes”.

De acuerdo con el defensor, esta acción se ejecutaría luego de que en días pasados promovieron el cambio de medida cautelar, lo que les genera incertidumbre. “No permitiremos que se tenga en esta situación a una persona cuya única arma es un estetoscopio y el conocimiento de 15 años de estudio, formación y entrenamiento”, escribió el litigante en su cuenta personal de Facebook.

De hecho, indicó que apareció un testigo que según señala a Alberto Cundapí Núñez, director de ese instituto de salud, como uno de los principales responsables de corrupción y, sobre todo, de la creación de un “búnker VIP” en el Isstech.

En ese sentido, insistió en que lo más extraño es que cuando apenas se empieza a llegar a los responsables de “armar” ese espacio para funcionarios y personajes de élite, a la par comienzan a surgir “supuestas carpetas de investigación confidenciales con agendas ocultas en contra del más vulnerable en toda esta situación entre mafias”.