"Hotel filtro" refugia hasta por dos semanas a migrantes en Juárez

CIUDAD JUÁREZ.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ofrece alojamiento en "hotel filtro" para migrantes que necesitan pasar la cuarentena en el norte de México.

También lee: Vuelven menos de 50% de trabajadores en maquilas de Ciudad Juárez

En un comunicado, señaló que más de 50 personas migrantes hasta ahora han aprovechado la existencia de dicho filtro en Ciudad Juárez, para permanecer en él hasta dos semanas bajo supervisión médica antes de acceder a alguno de los 17 albergues que hay en la urbe, pero que han cerrado sus puertas a nuevos ingresos.

Los refugios para los indocumentados aplican desde hace semanas una política de puertas cerradas para prevenir contagios de COVID-19; por esta razón los migrantes recién llegados a la ciudad o quienes no pudieron seguir pagando una habitación no tienen un techo bajo el cual pasar la cuarentena ordenada por las autoridades.

La organización respondió a esta situación con esta iniciativa que cuenta con el respaldo de cerca de 40 asociaciones civiles, académicas y empresariales, así como de los gobiernos local, estatal y municipal, y de la Organización Mundial por la Paz (OMPP).

"Es una bendición para mí que no me hayan dejado abandonada, que no me dieran la espalda", explicó una mujer centroamericana de 32 años, que llegó hace unos días con un embarazo avanzado al lugar acompañada de sus tres hijos, de entre 9 y 3 años.

El filtro está ubicado en las instalaciones del Hotel Flamingo y cuenta con una capacidad máxima de 108 personas, el cual se abrió el 9 de mayo con el objetivo de apoyar con una estancia transitoria.

Rosa Mani, representante de la OMPP y coordinadora del "hotel filtro", señaló que cada beneficiario que llega recibe un trato digno. Además, cada persona pasa por un proceso de sanitización, por un área de registro con personal médico, y puede permanecer en las instalaciones del hotel hasta por dos semanas.

Agregó que en ese lapso, las personas obtendrán de forma gratuita apoyo psicosocial, clases de lengua y talleres de lectura, entre otras actividades.

El espacio está subdividido en zonas para hombres, mujeres y familias; un área de atención para personas con necesidades especiales como son mujeres embarazadas, personas que no hablan español.

Al igual que adultos mayores o quienes tengan necesidad de atención médica especializada, y una zona de aislamiento para personas que puedan presentar síntomas de COVID-19.

La OIM aseguró que se estima que por Ciudad Juárez transitaron entre enero y mayo de 2020 al menos 11 mil personas migrantes, de las cuales 8 mil fueron deportadas desde Estados Unidos en esos meses.

Entre esas personas migrantes, existe la estimación de que mil 200 se encuentren en albergues, y entre cuatro mil y seis mil personas dispersas en la ciudad, en alojamientos por cuenta propia o en situación de calle.