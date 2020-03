Hospitales de Sonora enfrentan covid-19 sin material ni protocolos

Hermosillo concentra los hospitales más grandes del estado y, por ende, los que se supone deberían estar mejor preparados para enfrentar la contingencia que se vive por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, no es así en los hechos.

La Silla Rota realizó un recorrido por el Hospital General del Estado de Sonora (HGE), el Hospital General del ISSSTE y la Clínica N°14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se detectó falta de protocolos en la llegada de pacientes con síntomas, carencia en las medidas de higiene y falta de lugares de aislamiento en las salas de emergencia.

Además, de acuerdo con familiares de pacientes que se encontraban en estos lugares, así como personal de enfermería que habló de manera anónima, confirmaron que algunos de estos lugares no cuentan con todo lo esencial para la protección de la salud, como guantes, cubrebocas y otros artículos para dar una buena atención a los derechohabientes.

Separan a los contagiados sólo con una cinta

En el Hospital General del Estado, a cargo de la Secretaría de Salud, separan el área de personas con síntomas de coronavirus, por una delgada cinta con la leyenda "peligro", similar a la que colocan en las escenas del crimen.

"Tienen pedazo con línea roja, pero no sirve de gran cosa porque si ellos están ahí, no sirve de nada, están encerrados donde mismo, se debe cubrir el pedazo, no nada más como una cinta, como el papel cuando va la policía cuando hay baleados y no puedes pasar; pero de qué sirve si allá está en infectado y ahí estás tú", cuestiona Isabel, una mujer que se encontraba en el lugar porque tiene un familiar internado en el nosocomio.

Además, no hay indicaciones claras que ese espacio es únicamente para personas con síntomas de covid-19, ya que ella ingresó al lugar para recargar su teléfono, pero fue hasta más de media hora después cuando le dieron las indicaciones.

"Yo me pase para allá porque conecte mi teléfono y al rato me dijo la guardia que ahí estaban los infectados y que no podía estar ahí, pero no hay nada que te diga eso, y luego es ahí mismo, pienso que si hubiera una lona que los cubriera o algo, nos iba a ayudar", agregó.

La entrevistada mencionó que el personal no proporciona cubrebocas a las personas que se encuentran en el área de urgencias, ni a quienes acompañan a algún enfermo y la única protección es el gel antibacterial.

"Faltan cubrebocas porque nos estamos exponiendo las personas que venimos. Hay mucho gel, para las manos, pero no hay cubrebocas", dijo.

En esto coincidió Azucena y su hija, quienes llegaron preparadas al hospital con cubrebocas y guantes de látex, a pesar de que iban a visitar a su hijo, quien padece insuficiencia renal.

"Nosotras venimos preparadas, aquí no hay nada. No veo mucha protección, falta mucho material, no veo que estén cuidando a la gente que se contagie", denunció.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Sonora sí se encuentra preparado para enfrentar la situación por coronavirus, y según el área de Comunicación Social, cuentan con 44 camas especiales para pacientes con este virus. También, en las ruedas de prensa presentaron algunos trajes que protegerán a personal médico.

Sin material ni medicinas en el hospital del ISSSTE

La situación en el Hospital General "Fernando Ocaranza", del sistema ISSSTE es peor. Incluso, desde antes de la contingencia por coronavirus, este nosocomio se encontraba en condiciones deplorables, con instalaciones viejas, falta de insumos médicos, medicinas, camillas vencidas, batas desechas y elevadores a punto de colapsarse por su antigüedad.

Para ya es común que se lo regresen de la farmacia con la receta y le digan que mejor "los compre en otro lado", aunque no es derechohabiente, su esposa y su hijo sí, y es él quien termina por comprar el material para que reciban una mejor atención.

"No tienen nada de material, yo tuve que irlo a comprar a la farmacia para que me lo checara el médico, le checara la garganta, pero no, no tienen nada, lo que es nada, de hecho, las recetas que te generan ellos, tienes que ir a comprarlas a una farmacia, porque no tienen ellos, el ISSSTE. Desde 800 a 900 pesos he gastado cuando traigo a mi niño, está canijo, como dicen", contó a este medio.

Esto lo confirmó una enfermera del lugar, quien decidió omitir su nombre para no resultar perjudicada. Ella relató que las carencias son constantes en este nosocomio, ya que no hay recursos para comprar el material, medicamentos o mejorar las condiciones.

"Siempre falta todo, siempre. Y si nos traen, luego luego se agota, tenemos que tener material suficiente, no un poco nomás", dijo la enfermera.

Paula, otra derechohabiente detalló la situación en el hospital de los empleados del Gobierno Federal, quien recordó una cirugía que tuvo hace un par de meses atrás, donde no tenían baños funcionales, papel, jabón y las camillas estaban ya obsoletas.

"De la operación me pasaron a una sola habitación, con camas divididas nomas por cortinas, estábamos todos revueltos hombres y mujeres y había un solo baño, como para 30 camas. En la tasa del baño no servía y había un tiradero de agua por el piso y por todas partes. Las camas, las colchonetas estaban todas rotas y se me hizo una ampolla en la espalda porque me rosaba", contó.

Para esta mujer, el ISSSTE en Sonora no soportará si se presenta una gran emergencia de casos de coronavirus, y precisamente, fue en este hospital a donde acudió el primer paciente confirmado, el músico integrante de Grupo Yndio.

"Y si así estaba antes, no creo que aguante ahora por lo del coronavirus, es una porquería, es un cochinero, todo está sucio, todo está viejo, no hay papel, no hay nada", exclamó molesta.

Algunos de las personas que se encontraban fuera del nosocomio relataron que hacía unos momentos una mujer había sido ingresada, con mucha tos y fiebre, por lo que sospechaban que tenía covid-19, sin embargo, había estado por más de una hora en la sala de urgencias sin ser atendida.

"Hace como media hora nos sacaron a todos, estaba una muchacha con todos los síntomas, ahí estábamos todos, dijo que su esposo acababa de llegar de San Francisco y estaba aislado, estaba muy mal y la atendieron ya hasta que vieron que no aguantaba, ahorita nos sacaron, pero mientras ¿todo el tiempo que estuvimos ahí con ella?", dijo preocupado Eduardo.

IMSS con gel antibacterial, pero con lugares concurridos

La clínica N°14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el hospital más nuevo de los que hay en el estado, fue inaugurado por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2014.

Este es el único lugar donde se coloca personal a la entrada del área de emergencias para dotar de gel antibacterial a las personas que ingresan; sin embargo, el lugar estaba concurrido, tanto dentro, como fuera, por personas son síntomas de afectaciones respiratorias.

Algunos de ellos con cubrebocas, otros sin esta protección tosían y tampoco cubrían su boca. En este lugar, al momento del recorrido que realizó La Silla Rota, no había un lugar específico para personas que presentaran alguna característica de coronavirus.

"No, no nos dieron cubrebocas. Sí hay gel antibacterial. Algunos doctores sí traen cubrebocas, pero yo veo las cosas tranquilas aquí", explicó Remedios.

Una de las enfermeras, quien omitió su nombre, aseguró que buscan aplicar filtros de higiene y personal se coloca en las puertas del hospital y en el área de urgencias para dispensar gel antibacterial.

"Nosotros estamos cuidando los protocolos, estamos poniendo filtros a la entrada, les estamos dando gel, que se limpien las manos. No, cubrebocas no estamos dando", declaró.

Sin embargo, en caso de que alguna persona se encontrara enferma por Covid-19, podría infectar a los demás, por no portar cubrebocas o estar en un espacio pequeño, pero concurrido.

Tanto los delegados de IMSS, como de ISSSTE no se han pronunciado respecto a las acciones que realizan para enfrentar la contingencia por Covid-19, sólo la cuenta de Twitter de IMSS Sonora está activa y difunde videos informativos.

El total de casos que se han presentado en Sonora son tres confirmados como positivos y hay otros 27 sospechosos, a la espera de su confirmación, de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud.