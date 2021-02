Hospitales de cuatro municipios de Michoacán se quedan sin camas

MORELIA.- Resultado de la acelerada cadena de contagios de las últimas semanas, en los hospitales públicos y privados de los municipios de Morelia, Pátzcuaro, La Piedad y Tacámbaro ya se registra una saturación del 100 por ciento.

Eso significa que en esos lugares, ya no hay disponibles camas disponibles reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

El gobernador Silvano Aureoles Conejo informó, en un mensaje público, que la situación en la entidad cada vez es más grave.

Advirtió que este martes, la entidad amaneció con una ocupación hospitalaria en general de entre el 89 y 90 por ciento.

Acusó que lo anterior es debido al incremento y aceleración de la cadena de contagio, resultado de las fiestas decembrinas y eventos masivos en el último mes del 2020.

Indicó que ya son varios municipios en los que los hospitales públicos y privados registran una saturación al 100 por ciento, entre ellos los de Morelia.

Hasta el corte de ayer por la noche, en Michoacán se han confirmado 40 mil 818 casos positivos de Covid-19 y 3 mil 153 defunciones.

El municipio de Morelia es el que más contagios tiene y donde ya, a partir de hoy, no hay camas disponibles en los hospitales para pacientes Covid-19.

En la capital michoacana se han confirmado 9 mil 454 casos positivos; 778 muertes y actualmente hay 714 casos activos.

El primero municipio donde se presentó saturación de los hospitales fue La Piedad, donde hay mil 561 casos positivos, 80 defunciones 166 casos activos.

También llegaron a su máxima capacidad los hospitales de Pátzcuaro; municipio en el que hay confirmados mil 522 casos positivos, 82 muertes y 208 casos activos.

En Tacámbaro, ya tampoco hay camas disponibles para pacientes Covid-19 y, municipio, que registra 485 casos confirmados, 122 activos y 58 defunciones.

Debido a la aceleración de la cadena de contagios, al exponencial aumento de personas infectadas y de muertes, hace dos semanas se decretaron nuevas medidas:

Primero: usar de manera obligatoria (incluso por ley) el cubrebocas, en todos los espacios públicos o espacios con más de dos personas.

Segundo: No realizar ni asistir a eventos masivos, fiestas o celebraciones, ya que estas convivencias han sido las principales causas de muertes y contagios, en el mes de enero.

Tercero: Respetar los horarios y días de cierre parcial de actividades no esenciales, tanto los consumidores como los prestadores de servicios.

En Morelia, de lunes a sábado se cierran actividades no esenciales a partir de las 7 de la tarde; en los demás municipios de jueves a sábado se cierran actividades no esenciales a partir de las 7 de la tarde; y domingo en todo el estado se cierran todas las actividades no esenciales.

Y, cuarto: Respetar la sana distancia, lavarse las manos continuamente y usar gel antibacterial.