Hospital intercambia cuerpos de víctimas covid, los entregan a familias equivocadas

"Se me hace una injusticia que no puedan hacer bien su trabajo, que no me den el cuerpo de mi madre", aseguró Alma, hija de Martina Moreno, mujer de 58 años que este viernes perdió la vida a causa de complicaciones de la covid-19; su cuerpo fue intercambiado con el de otra víctima del coronavirus por personal del Hospital Regional Universitario de Colima.

Cuando fue detectada la confusión y el cuerpo de Martina fue rastreado, este ya había sido cremado, informó Azucena Uresti en Milenio.

"Querían que me llevara el cuerpo de esa persona, que lo reconociera como si fuera mío", aseguró uno de los familiares, quien destacó que notó la diferencia del tamaño del cuerpo de su paciente.

"Tenemos una urna con cenizas de la otra persona que falleció, supongo que en unos instante me entregarán a mi hermana", dijo por su parte el familiar de Beatriz Alvarado, de 35, y quien también murió por covid-19.

El director del nosocomio aseguró que se llevará a cabo una investigación para esclarecer el motivo de la confusión, así como que se brindará asesoramiento legal a las familias implicadas.

Este viernes la Secretaría de Salud informó que los casos de coronavirus confirmados son 3 millones 197 mil 108, 21 mil 897 más que ayer.

Las muertes por coronavirus aumentaron a 252 mil 080, 761 que se confirmaron en las últimas 24 horas. En agosto se han notificado 11 mil 174 defunciones.









