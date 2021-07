Hondureños buscaban sueño americano; viven pesadilla con muerte de sus gemelos

HERMOSILLO.- Christian Noel y Maily Anahí querían alcanzar el sueño americano, pero en vez de lograrlo terminaron viviendo una pesadilla: fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza y sus gemelos murieron en el vientre de su madre.

La pareja salió de Honduras hace seis meses. Entraron por la frontera sur de México y tuvieron un peregrinar para cruzar por todo el país. Su objetivo era claro, querían darle una mejor vida a su hijo de dos años y que sus bebés Derek y John Patrick -nombres que ya habían elegido para ellos- nacieran en Estados Unidos.

Christian y Maily lograron llegar hasta San Luis Río Colorado, uno de los municipios fronterizos de Sonora, que colinda con la ciudad de Yuma, Arizona. Por ahí cruzaron en la frontera natural, el gran Río Colorado que, ante la falta de lluvias, estaba sin agua.

No había vuelta atrás. De acuerdo con el relato de Christian a medios de comunicación, sus opciones eran viajar a Estados Unidos o quedarse a morir de hambre o asesinados en su violento país.

Por eso, la pareja de hondueños decidió tomar en brazos a su pequeño de dos años y cruzar el río la madrugada del pasado viernes. Caminaron hasta llegar a territorio estadounidense y pensaron que ya habían pasado por lo más difícil; sin embargo, una unidad de la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) les detuvo el paso y los arrestó por cruzar de manera ilegal.

"Después de eso vino un oficial y como él hablaba perfectamente el español dijo que nos levantáramos, que lo siguiéramos y que nos iba a mandar de regreso para México porque no estaban aceptando hondureños, entonces yo le pregunté por qué, que tan siquiera me ayudara con mi esposa, me dijo que no estaba en sus manos. Nos subieron al camión...", relató el padre de familia en una rueda de prensa en San Luis Río Colorado.

Después de su detención, los agentes los llevaron en camión a un centro de detención migrante para ficharlos, tomar sus huellas y registrarlos como delincuentes. Duraron más de cinco horas en ese lugar y Maily comenzó a sentirse mal, tenía ocho meses y medio de gestación y sabía que algo no estaba bien con sus gemelos.

Christian rogó por ayuda a los funcionarios de migración, pero lo solo los ignoraron. No le brindaron atención médica ni se acercaron a ella para preguntar qué pasaba.

"Les contamos a los agentes de migración que mi esposa se sentía mal, estuvimos entre cuatro y cinco horas detenidos, solo nos tomaron huellas digitales y foto. Mientras, ella se retorcía del dolor en una silla y la ignoraron. Los estadounidenses nos negaron la atención".

Después de esas horas los deportaron de regreso a México. Una vez de regreso en Sonora, la pareja acudió al centro "La Divina Providencia", un albergue que ayuda a migrantes en su tránsito por la entidad, donde durmieron la noche del sábado.

Para el lunes, Mayli continuaba con dolores y el personal del lugar los ayudó para trasladarlos al Hospital General de San Luis Río Colorado, donde la madre entró en labores de parto, pero los bebés ya estaban sin vida.

"Mis hijos nacieron muertos y los doctores nos dijeron que ya llevaban dos días muertos en el vientre de mi esposa, entonces creemos que, si las autoridades de Estados Unidos la hubieran atendido, tal vez mis niños estarían con vida", dijo entre lágrimas.

Los gemelos Derek y John Patrick fueron cremados y llevados a una capilla instalada en la misma casa migrante "La Divina Providencia", donde sus padres se de ellos despidieron sin una ceremonia fúnebre.

DENUNCIARÁN PENALMENTE POR NEGLIGENCIA

Christian y Maily, padres de los gemelos, fueron asesorados por abogados especialistas en temas de migración para denunciar a los agentes fronterizos y a las autoridades de Estados Unidos por negligencia.

"Con un embarazo muy avanzado se tomaron el riesgo de cruzar, no sabemos en qué condiciones, cuando ya llegó aquí con nosotros ya según el reporte médico los gemelitos ya no tenían signos vitales, porque cuando se les mandó al hospital, a ella se le hizo saber que no había signos vitales", comentó Martín Salgado, director de "La Divina Providencia"

Una de las abogadas que representará a la pareja de hondureños es María de la Paz Cortez, una defensora de derechos humanos y migración, quien aseguró que ya realizan las investigaciones sobre qué fue lo que sucedió y quiénes serían los responsables de acción u omisión del hecho.

"No es común que la Patrulla Fronteriza actúe de esta manera, de hecho ocurren casos de deshidratación o lesiones en migrantes y son llevados a recibir atención médica, pero esto no depende de las instituciones, sino de la manera como cada agente de migración ejerce su función pública", explicó la abogada a medios de comunicación.

Por su parte, la Border Patrol no ha emitido postura alguna sobre este hecho y tampoco alguna otra autoridad de Estados Unidos.

esc