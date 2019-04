Homenajean a asesinados mientras AMLO visita Veracruz

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 21/04/2019 08:20 p.m.

MINATITLÁN.- En el municipio donde el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió conformar una academia de beisbol para exportar talentos a las Grandes Ligas, este domingo niños y adultos despidieron a tres víctimas que fueron acribillados el pasado 19 de abril al interior de un salón de fiestas.

Como pocas ocasiones en los partidos de la liga infantil de Minatitlán, el campo deportivo Cuauhtémoc se vio abarrotado con asistentes que visten camisetas blancas. Ahora el rival a vencer es la violencia, fenómeno convulso que en minutos arrebató la vida de 13 personas, entre ellos la de un bebé de un año de edad.

En el centro del diamante dos féretros son homenajeados con aplausos que resonaron desde la tribuna. En un ataúd de cedro descansa el cuerpo de Irma Barrera, a quien la liga municipal la refiere como una promotora del Rey de los Deportes. En otro de color blanco, descansan los cuerpos de César Hernández, entrenador del equipo Marlins y el de su pequeño hijo, Santiago.

En tanto, a unos 300 kilómetros de distancia, en la escuela Heroica Militar de Antón Lizardo, el Presidente señala que este hecho trágico que ha marcado el gobierno del morenista Cuitláhuac García, es el "fruto podrido" heredado por una política antipopular.

Pero las palabras de Andrés Manuel López Obrador no hacen eco en el estadio minatitleco donde se propaga el luto. "No es justo que a personas inocentes les hayan arrebatado la vida de esa forma. Ellos no le hacen mal a la sociedad, menos un niño de 1 año. ¿Hasta cuándo, presidente?", cuestionó José Antonio Pérez Vázquez, un pelotero y amigo de César Hernández.

¿Hasta cuándo? Preguntaron al titular del ejecutivo, quien este lunes 22 de abril encabezará la reunión de seguridad en el puerto de Veracruz, cuando la entidad registra casi0 700 denuncias por homicidio dolosos, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El momento más estremecedor en el campo de juego se desató con la melodía "El amigo que se fue" del grupo Intocable. En ese momento los estereotipos de beisbolistas se esfumaron. Hombres fornidos y de voz gruesa lloraron como niños mientras observaban a sus amigos enfilarse al camposanto en una carroza.

"No los vamos olvidar, lo que ustedes aportaron al beisbol y a Minatitlán quedará entre nosotros por mucho tiempo", promete un dirigente de la liga infantil que pide a seis hombres que lleven en hombros el féretro desde la primera base hasta el "home". "Ánimo, César. "¡Tú puedes, hermano! ¡Ya casi llegas!", gritó el adulto con voz ronca.

En la tercera base se forma un pasillo por ocho jugadores de entre 14 y 16 años del equipo Marlins, quienes aplaudieron a su entrenador entre llantos. En el home, aguardaba el padre y abuelo de las víctimas. El sentimiento le prohibió emitir palabras. Dos hombres lo sostienen para no desplomarse.

El homenaje a los beisbolistas se volvió corto como las celebraciones de Semana Santa y las fiestas privadas en Minatitlán. Alguien que coordinaba el evento pidió a los asistentes trasladarse pronto a la parroquia Cristo Rey, para finalmente despedir a los suyos en el camposanto. "La gente está con miedo, la gente no sale. No sabemos qué hacer", se justificó el organizador.

Al término del homenaje, un jugador de 15 años, Pedro Adrián Ortega, cosecha una de las enseñanzas que recibió de su entrenador y dice a los demás de su grupo. "La actitud siempre y con la cabeza arriba para seguir adelante como equipo", dijo al resto de adolecentes afligidos por la tragedia.