"Hombres de 18 a 24 son muy nerviosos y se nos estaban desmayando con vacuna"

TIJUANA.- El primer día de vacunación con el biológico de la farmacéutica Johnson & Johnson dejó a más de 200 personas con alguna reacción secundaria en Baja California, pero ninguna de gravedad, según la Secretaría de Salud del estado.

Al final de esa primera jornada para inmunizar a personas de 18 años de edad en adelante, el saldo fue más de 196 mil dosis suministradas de la vacuna donadas por Estados Unidos, y de 4 mil vacunas Pfizer que únicamente fueron destinadas como segunda dosis.

Algunas personas presentaron hipoglucemia, baja presión, dolor abdominal y de cabeza, dijo el secretario de Salud, Óscar Pérez Rico, en el reporte diario en redes sociales para informar sobre el comportamiento de la pandemia y la vacunación.

"Especialmente en el grupo de hombres de 18 a 24 años. Son muy nerviosos aparentemente, y se nos estaban desmayando", destacó.

También hubo casos de fiebre sobre todo durante la noche del lunes, y aunque la Secretaría de Salud facilitó un número telefónico para reportar efectos secundarios, muchas personas decidieron no usarlo cuando su estado mejoró este martes por la mañana.

"Esperamos tener más efectos secundarios, recordando que vacunamos a 200 mil personas", adelantó el secretario Pérez Rico.

El suministro de la vacuna Johnson & Johnson fue suspendida temporalmente en Estados Unidos entre finales de abril y principios de mayo luego de que algunos pacientes desarrollaron coágulos sanguíneos.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés), esa reacción se dio en 7 de cada millón de vacunas a mujeres de menos de 50 años de edad.

"Un análisis de todos los datos disponibles hasta el momento muestra que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna contra el COVID-19 J&J/Janssen superan los riesgos conocidos y potenciales", afirma la oficina norteamericana en su sitio web.

En el primer día de la vacunación abierta en Baja California, acudieron hombres y mujeres de todas las edades, maquilladoras enviaron en camiones a su personal y llegaron jóvenes en grupos, pero al menos a Valeria Barajas Gómez nadie le externó preocupación por la farmacéutica.

"La única preocupación es si les va a doler, o qué efectos tiene en el cuerpo", comentó durante una pausa a su trabajo como voluntaria por parte de Cruz Roja en el enorme proceso de vacunación.

El gobierno de Baja California busca suministrar más de un millón 300 mil dosis con un promedio diario de 120 mil durante 10 días para lograr la "inmunidad de rebaño", uno de los requisitos para reabrir la frontera con California a los viajes no esenciales, cancelados desde marzo del 2020.

Con la llegada de las vacunas que donó Estados Unidos, cuando Baja California había apenas abierto la vacunación para personas de 40 a 49 años de edad, la Secretaría de Salud dijo que ya no hay distinción por edad para ser inmunizado, únicamente ser mayor de edad.

Además el estado no tiene otra vacuna para primera dosis porque las disponibles de la farmacéutica Pfizer serán usadas únicamente para completar esquemas a quienes ya recibieron esa primera dosis, entre las que se encuentra personal de salud, apuntó el secretario de Salud.

"Si yo digo: "No me voy a poner Johnson & Johnson, me voy a esperar a que venga otra vacuna". Perfecto. No tenemos tiempo de arribo de la siguiente remesa. Entonces si quiere vacunarse en Baja California de primera vez, Johnson & Johnson lo espera", apuntó.

