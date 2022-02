Hombre que arrastró a perro con su auto es llevado a los tribunales en Tabasco

PARAÍSO.- Por vez primera en Tabasco, la Fiscalía General del Estado ( FGET), llevó ante tribunales a un presunto maltratador de animales, luego que ciudadanos lo denunciaran por arrastrar a un perro por la carretera, atado a su vehículo, hasta causarle la muerte.

El pasado 5 de febrero, fue videograbado Sebastián de Jesús "N", cuando transitaba por la carretera federal Paraíso-Chiltepec, en el municipio de Paraíso, en la misma vía donde se construye la Refinería de Dos Bocas, con el can atado en la parte trasera del carro.

Bajo la Causa Penal 046/2022 se vinculó a proceso a Sebastián de Jesús "N", para ser investigado por el delito de Maltrato animal, previsto en el Artículo 304 ter del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la sociedad.

Se infringe el Artículo 304 Quater, quien ilícitamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, causándole sufrimiento o lesiones, y se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa.

Pero se duplica la sanción si se prolonga la agonía o el sufrimiento del animal; se utilizan métodos de extrema crueldad; si los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

El Código precisa que se entenderá "por métodos de extrema crueldad, todos aquellos que ocasionen lesiones graves, o que provoquen mutilación innecesaria y evitable, o que conduzcan a una muerte no inmediata".

El jueves 17, en la audiencia inicial, el juez de Control decretó auto de vinculación a proceso y dictó un mes como plazo de cierre de investigación, contra Sebastián de Jesús "N".

El juez del Juzgado de Control de la Región 5 en Paraíso, notificó que por ser delito no grave, no amerita prisión preventiva oficiosa. Y al presentarse el acusado, no es necesario que se solicite su retención.

Sebastián de Jesús "N", conducía su vehículo sedan gris, placas SFS8142, en día lluvioso, arrastrando el perro atado con una soga al cuello.

Algunos personas indignadas por ese hecho le gritaban por el maltrato que le infligió al can, sin que el hombre se inmutara ni le remordiera la conciencia. Continuó hasta quitarle la vida al animal.





