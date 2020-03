Holbox, en peligro por grandes proyectos turísticos

CANCÚN.- Ante el desarrollo de nuevos proyectos turísticos en la Isla Grande de Holbox, pobladores, empresarios y sociedad civil advierten que si antes no se revuelven los problemas estructurales de la Isla Chica, se estaría condenando a la extinción a este destino turístico, ya que la isla no soportaría más desarrollos turísticos sin una planeación sustentable.

Lo anterior luego de que la empresa Maya Developments le ganara una batalla jurídica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para apropiarse de terrenos del Área de Protección de Flora y Fauna "Yum Balam". La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se trató de una compra hecha en 2016 y que se adquirieron a los propietarios originales de la zona.

Península Maya Developments es propiedad de Fernando José Ponce Díaz, dueño del grupo Bepensa, con presencia en 27 estados del país. En 2014 retiró la solicitud ante la Semarnat para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto turístico La Ensenada que buscaba edificar en Holbox.

Para el presidente del Consejo de Desarrollo de Holbox A.C, Enrique González, los proyectos a futuro que se planean para la Isla Grande, serán también de gran impacto para la Isla Chica, sitio donde vive la población de Holbox y se concentra diversos servicios turísticos, toda vez que en ambos sitios es inexistente la vigilancia de las autoridades ambientales que monitoreen las edificaciones o proyectos de desarrollo turísticos, inmobiliarios y privados que se realizan en la zona.

"Los de la Isla Grande ellos quieren hacer complejo turístico muy privado, muy independiente de la Isla Chica, pero el problema en la Isla Chica que nosotros tenemos es que no hay vigilancia, todo mundo está viniendo y construyendo, haciendo lo que quiere en cada terreno que compran, porque con el simple hecho de que ya compró piensan que pueden hacer lo que quieran en un terreno".

"Desgraciadamente no tenemos a las autoridades como la Profepa, la Conanp que debería estar vigilantes, no tenemos personal, no tenemos vigilancia, vienen clausuran, y después la misma gente sigue trabajando".

Para González, el problema de la falta de vigilancia de las autoridades ambientales provoca problemas graves a los recursos naturales de la Isla Chica de Holbox, y le resulta preocupante que se planee a futuro desarrollo en la Isla Grande en la zona protegida porque significaría más daños ambientales, pero también afectaciones para distribuir servicios públicos a los visitantes ante la precaria infraestructura con la que cuenta la alcaldía de Holbox en materia de drenaje y recolección de desechos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Holbox, Bárbara Hernández Ramírez, comentó que en el organismo empresarial están inscritos sólo 30 hoteles, equivalente a 600 cuartos de hotel, sin embargo, existen más edificaciones que no están registradas en la asociación, incluso algunos operando de manera clandestina.

Consideró que sería adecuado que empresarios que desarrollarán en la Isla Grande a futuro se inscriban al gremio para que colaboraran en la conservación del destino turístico y resolver problemáticas juntos, ya que ambas islas comparten el mismo mar.

Agregó que la sociedad civil debe integrarse a la vigilancia debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha dejado de tener una presencia importante en Holbox, es decir, hacen clausuras para proteger zonas, pero después no regresan a supervisarlas.

A su vez, la ex presidenta de la Asociación de Hoteles de Holbox, Alejandrina Selem Salas, dijo que más desarrollos tanto en la Isla Chica como en la Isla Grande son negativas para el ecosistema, ya que ha conservado problemas en los servicios públicos en los últimos gobiernos municipales.

"Definitivamente es malo, malo para la Isla, y para todo su ecosistema, desde hace muchos años, la isla está bastante impactada. Se supone que para que un ecosistema tenga resilencia por sí mismo necesita ser impactada únicamente al 10%, la Isla Chica está impactada arriba del 30%. Ya no hay manera de que ecosistema por sí mismo vuelva a regenerarse si no hacemos algo. Lo único que había protegido de alguna manera la Isla Chica, era lo virgen de la Isla Grande, entonces cuando se impacte pues obviamente queda más expuesto".

Yum Balam, intocable

Sobre el área protegida, la Semarnat confirmó el 10 de enero pasado que ninguna porción quedará desprotegida, porque dichos terrenos pertenecen al área de "Yum Balam", que se rige por un plan de manejo, el cual contribuirá a conservar la riqueza natural de la zona.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el área protegida está conformada por 538,762 metros cuadrados de zona federal marítima terrestre, y sigue firme el acuerdo de destino de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en más del 95% de la zona federal.

"Yum Balam", ubicado en la isla de Holbox, es importante para Quintana Roo porque es hogar de 420 especies de aves, de las cuales 35% son migratorias, además de que la habitan diversas especies de aves marinas, por lo que es un importante sitio de hibernación y alimentación.

También es hábitat de especies en peligro de extinción, como es el caso del jaguar, cocodrilos, monos y tortugas. De mayo a septiembre es hogar de 800 a mil 400 ejemplares de tiburón ballena, convirtiéndose desde 2009 en una Reserva de la Biosfera del Tiburón Ballena.

Ante la problemática que han arrastrado en los últimos años, empresarios e integrantes del Consejo de Desarrollo de Holbox, se han puesto en contacto con representantes de la Semarnat desde el pasado 11 de diciembre para hacer mesas de trabajo sobre las principales necesidades de Holbox, entre ellos, la tenencia de la tierra, ordenamiento territorial urbano y daños ambientales y ecológicos, derivado a los problemas de basura, drenaje y devastación de manglares; prevén conseguir una próxima reunión este mes.