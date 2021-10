Historias de acoso sexual y hostigamiento laboral en instituciones de Jalisco

Me sigo sintiendo insegura, desesperada, con miedo y sobre todo con mucho coraje, pues lo he visto en la Prepa justo en el mismo momento en que yo estoy ahí. Cabe resaltar que durante los trámites que he realizado, siento que las medidas administrativas, el trato de algunos servidores públicos del Centro de Justicia para las Mujeres y el sistema de protección de las mujeres al interior de la Universidad de Guadalajara no son los adecuados, que cumplen con una función administrativa a regañadientes y no en búsqueda de verdadera justicia y atención a los casos