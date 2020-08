Hilaria: cáncer, pobreza y covid-19 la están matando

Hace tres meses iniciaron las primeras quimioterapias para doña Hilaria, pero por la pandemia ya no pudieron regresar a Mérida; todo se canceló. Foto Claudia Arriaga

MÉRIDA.- Hace dos años, Hilaria y Uex Ruiz fue diagnosticada con cáncer en la piel. No tiene Seguro Social ni dinero. Y vive en el municipio de Peto, a 180 kilómetros de la capital yucateca. Además de la pobreza, ser maya-hablante también ha impedido la continuidad de su tratamiento, incluso no existe un expediente de su caso.

Su esposo Fidel Gutiérrez Caamal explicó que hace tres meses iniciaron con las primeras quimioterapias, pero por la pandemia ya no pudieron regresar a Mérida. "Nosotros teníamos la cita, pero se cancelaron por la pandemia, no puedo llevarla a Mérida, solo quimioterapia le estaban haciendo y ahorita se paró, no puede ir a seguir el tratamiento, son tres meses ya atrasados".

El dolor es insoportable, ya no duerme y llora de dolor por las noches. "Está diciendo que el dolor de la mano se va al corazón y al pulmón. Anoche no durmió, a cada rato se levanta y está llorando", dijo Fidel, quien tradujo las palabras en maya de Hilaria, pues ella no habla español y apenas lo entiende.

La situación es tan desesperante que Fidel empeñó las escrituras de sus tierras y su casa por 3 mil pesos para pagar una consulta médica particular. Y al mes solo alcanza a cubrir los 300 pesos interés. No ha podido juntar el dinero para recuperar su única propiedad.

Y ahora, en pandemia, pueden seguir comiendo, porque a sus 67 años sigue trabajando su milpa, vive de lo que cosecha.

Con ayuda de su esposo, Hilaria compartió cómo con una herida se dieron cuenta de su enfermedad. "Me lastimé el brazo, se sanó pero no cerró la herida y un tanto se quedó abierto y me terminaban de hacer la curación cuando salió en otro lado un grano, pero rojo. La llevamos a doctores y dijeron que era cáncer de piel hace dos años", agregó.

Un poco de ayuda para Hilaria y Fidel

En medio de la tragedia, Cinthia Nayeli Suarez Pool y sus amigos formaron el grupo Jóvenes Fomentando el Servicio a la Comunidad de Peto, para repartir despensa y comida a quienes necesitan apoyo durante la pandemia del Covid-19. Pero ahora también se han enfocado en ayudar a Hilaria con su tratamiento, organizando actividades para juntar recursos y poder costearlo.

Cuando a la joven le pidieron visitar a la pareja de abuelitos, nunca pensó que se trataba de algo grave. "Cuando vimos su brazo y nos enteramos que era cáncer, lo primero que pensamos fue ¿qué vamos a hacer? No tenemos mucho dinero, no tenemos un doctor en el grupo. Y pues lo subimos a las redes sociales, pero nunca pensé que se hiciera masivo", puntualizó.

Aunque sabe que el Ayuntamiento de Peto alguna vez los intentó ayudar, agregó que nunca le dieron importancia al caso de Hilaria. "Hay que darle seguimiento a su tratamiento. No es solo hoy te vengo a buscar y mañana te dejo y cuando tenga tiempo pues te ayudo. Si vas a ayudar empieza en el inicio y ve hasta el final. Nosotros no sé cómo le haremos, pero vamos a hacerlo", finalizó.

El pasado viernes, doña Hilaria acudió a una consulta sin costo, misma que fue donada por un especialista y una vez más se confirmó el diagnóstico: cáncer epidermoide en antebrazo izquierdo.

Otro médico cirujano, de forma gratuita, realizó la limpieza de la herida y le dio medicamentos para la cicatrización.