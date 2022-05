"Hijo, tu madre está en la lucha": buscan a migrantes desaparecidos en Chiapas

"Un mensaje de luto profundo por la muerte de los migrantes al volcarse el tráiler... ese accidente no hubiera ocurrido si no estuvieran tan cerradas las rutas, si no estuvieran tan cerrados los caminos, y que los obligan a estar encerrados en contenedores, a ser tratados como animales, en lugar de ser tratados como personas y transportarse con las medidas de seguridad", externó Tania Vázquez Alatorre, presidenta del MMM.