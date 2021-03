Hijas de madres víctimas de feminicidio, también marcharon en Yucatán

MÉRIDA.- Entre cientos de mujeres que salieron a marchar por el Día Internacional de la Mujer, en Yucatán se encontraba Yolanda Kantún Ojeda, quien por primera vez se sumó a una marcha feminista para reclamar justicia por su madre Silvia Elena Ojeda, víctima de feminicidio en diciembre del 2019.

"Se siente bien, no sé cómo describirlo, pero fue emocionante verlas a todas por la misma razón. Cuando llegué y empezaron a llegar se me erizó la piel, me entró un sentimiento de llorar, de pensar que estamos aquí por una razón, por las mujeres víctimas de la violencia de género. El feminismo es una lucha, no contra los hombres como dicen, es por la justicia", explicó la joven.

Lamentó que a más de un año del feminicidio de su madre, el culpable sigue sin ser sentenciado. Además, las autoridades se niegan a reconocer el feminicidio de su madre, aunque la familia solicitó la reconfiguración del delito, insisten en manejarlo como homicidio.

"Nos han dicho que tardará más para el juicio, lo que yo quiero y mis hermanos es justicia aunque sea el poco tiempo que le darán en la cárcel. El delito se quedó como homicidio calificado porque según no había pruebas y la jueza así lo consideró", explicó Yolanda.

El feminicida de Silvia es un menor de edad, de hecho inicialmente lo arrestaron por posesión de cannabis y no por el crimen. La familia actualmente es presionada a aceptar un juicio abreviado, les dijeron que de lo contrario el menor saldría de la prisión preventiva:

"Nos estaban dando a escoger el juicio abreviado u oral, nos dijeron que si no elegíamos prácticamente el muchacho saldría el 12 de febrero, pero no se llegó a un acuerdo, yo no quiero el abreviado", detalló Leydi Ojeda, hermana de Silvia.

NO FUE SUICIDIO

Marylin Irigoyen Suárez reclamó justicia por su hija Marylin de Fátima Mena Irigoyen, está segura de que no se suicidó como determinó la Fiscalía General del Estado (FGE), fue un feminicidio que cometió el hermano de un senador del Partido Acción Nacional (PAN) y se trata de un encubrimiento de las autoridades.

"El caso no ha avanzado en nada, tengo cita el viernes 12 en la Fiscalía. Todavía no me regresan las cosas de mi hija, que hasta que se termine la investigación, pero no se cual porque no están haciendo nada, de haber querido el culpable ya estaría tras las rejas".

Lizbeth Ethel Martin Esquiliano está comprometida a seguir con la lucha en la que su hija Fernanda Gual creía, la joven de 21 años fue víctima de feminicidio en agosto del 2020, por lo que su madre sigue firme en hacer sonar el nombre de Fernanda y recordarle al Estado que tiene una deuda con las mujeres.

"Debemos dejar de lado el ser una sociedad que juzga las marchas, y dejar de opinar desde nuestro privilegio. Visibilizar lo que las autoridades quieren ocultar, reduciendo los casos de abusos, violaciones, feminicidios a simples estadísticas y la forma en la que nos quieren reprimir cuando ya estamos cansadas de su falta de accionar", apuntó.