Hija de senador desafía al covid en BC con fiesta

En plena pandemia por el coronavirus, Ivana Novelo, hija del senador morenista Gerardo Novelo organizó una fiesta en Ensenada, Baja California, para revelar el sexo de su bebé.

El evento realizado en las instalaciones de su hotel Estero Beach en el puerto de Ensenada y contó con la presencia de varios asistentes. En los videos compartidos por Ivana Novelo se puede observar a un grupo de personas, incluidos menores de edad que no portan cubrebocas y sin atender las medidas de sana distancia dispuestas para mitigar la propagación del covid-19.

En un video que circula en redes sociales se observa a las personas vestidas de blanco y casi todas se abrazaron cuando un helicóptero lanza humo de colar rosa, el cual hace referencia al sexo del próximo nieto del funcionario, quien ocupa el lugar en el Senado que dejó el gobernador Jaime Bonilla.

Tras las críticas por la celebración de la hija de Novelo Osuna, decidió dar de baja sus cuentas.

El hijo del senador, Gerardo Novelo Müller, salió en defensa de la fiesta e incluso dijo a los críticos: ''no sean celosos'' que el evento no duró más de dos horas y habían menos de 35 personas, por lo que calificó la reunión con privada.

Por su parte, el senador morenista Gerardo Novelo reprobó la fiesta que organizó su hija.

"Sobre los acontecimientos en las instalaciones del hotel Estero Beach, manifiesto mi total desaprobación, pues contrario a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, las de un servidor, o criterios mínimos de sentido común, se realizó una reunión para revelar el sexo de mi futura nieta, actividad en la cual no estuve presente", indicó en un escrito difundido por la bancada de Morena.

El senador señaló que, si bien compartía "el júbilo y el orgullo de las personas que acudieron a dicha celebración", aclaró que le parecía un momento desafortunado y circunstancias equivocadas.

"En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos".

Con información de Reforma e Infobae

(Karla Alva)