Hija de migrante hondureño asesinado en Coahuila se reúne con familiar

La niña migrante de 8 años, hija del hondureño asesinado en Saltillo, Coahuila el pasado 31 de julio, se reunió de manera efectiva con uno de sus familiares: un tío que se encuentra detenido en la estancia migratoria en Saltillo, Coahuila.

Luego de que algunos albergues de la sociedad civil, no reunían las condiciones adecuadas para que se efectuara la reunión entre los migrantes, de forma que la niña tuviera la privacidad necesaria al ser foco de atención por los sucesos vividos (su padre fue abatido frente a ella); se logró que la reunión se llevara a cabo en la Casa de las Niñas y Niños del Sistema DIF Estatal.

En ese mismo lugar se efectuarán las próximas reuniones entre la menor y su tío, al menos hasta que las autoridades de Coahuila no acondicionen un espacio para la convivencia.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que personal del organismo realiza diligencias para la investigación de la queja sobre los sucesos del día 31 de julio de 2019, en que fuera asesinado el padre de la niña.

"En acompañamiento al Cónsul de Honduras en aquella ciudad, se realizaron gestiones ante la Fiscalía del Estado para el reconocimiento del cuerpo por parte de su cuñado, quien se localiza detenido en la estancia migratoria del INM, diligencia que se realizará el día de hoy 4 de agosto, para continuar los trámites de repatriación de los restos mortales", informa la CNDH.

Asimismo, se llevan a cabo entrevistas a testigos de los hechos y se da continuidad a la revisión de la carpeta de investigación correspondiente.

OTRO CASO

En referencia al caso de una persona migrante de nacionalidad salvadoreña detenida en la estancia migratoria de Saltillo, mientras que su hijo de dos años está en la Casa de las Niñas y Niños referida, la Comisión gestiona la acreditación del vínculo familiar para que pueda realizarse una reunificación familiar.

No obstante, el Sistema DIF de Coahuila dice no tener espacio para alojar a familias, por lo que no recomienda que la madre visite al menor, pues al tener que separarse nuevamente causaría mayor daño al niño.

Ante ello, se ha exhortado a las autoridades de dicho Sistema, que en atención al respeto al interés superior de la niñez y su protección integral, se agilicen las acciones para que se acondicione un espacio en el cual pueda llevarse a cabo la reunión.

djh