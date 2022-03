Hery sufre por falta de medicamento para la insuficiencia renal en Chihuahua

CHIHUAHUA.- Desde el año pasado, Hery comenzó a perder la fuerza en sus piernas y su movilidad comenzó a deteriorarse rápidamente. Su salud merma debido a que no ha podido suministrarse el tratamiento que requiere para la insuficiencia renal que padece.

Sus riñones perdieron la capacidad de limpiar su cuerpo de residuos que se le van acumulando en su sangre, por lo que cada semana debe someterse a tres hemodiálisis. Sin embargo, desde septiembre del año pasado comenzó a recibir su tratamiento a medias ante la escasez de medicinas que registra la institución donde recibe el servicio médico.

Según un reportaje de La Verdad, aunque su médico cada mes le expide una receta con las medicinas necesarias para atender su padecimiento, denuncia que desde hace seis meses le dejaron de surtir la Eritropoyetina, una sustancia para prevenir anemia.

"No me dan la eritropoyetina, lo único que me dice es que ´no ha llegado´, ´que no hay´, no te dan más explicaciones", asegura al narrar las respuestas que le dan en la farmacia de la clínica 46 del IMSS, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero Hery no es el único que sufre por la falta de medicamentos. Durante 2021, las quejas por desabasto en instituciones públicas de seguridad social en Chihuahua escalaron y casi se cuatriplicaron con relación a 2019, documenta el colectivo Cero Desabasto.

El informe Radiografía del Desabasto en México, Informe de Transparencia en Salud 2017-2021, revela que hasta el 31 de diciembre de 2021 no se surtieron efectivamente poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina.



El colectivo, integrado por 81 organizaciones, señala que en el país ha recabado 7 mil 996 reportes de pacientes que no les surten medicamentos, insumos médicos y vacunas las instituciones de salud públicas.

Chihuahua se ubica en cuarto lugar de los estados que concentran mayor número de inconformidades, con el 6.9 de las quejas en el país. La lista es encabezada por la Ciudad de México (26.6 por ciento), Estado de México (10.4 por ciento) y Jalisco (8.2 por ciento).

De acuerdo con el documento, durante 2021 se recibieron 223 reportes de desabasto de medicamento en Chihuahua, un 28 por ciento más que en 2020, cuando se registraron 174 quejas. En el 2019, cuando se lanzó la plataforma, los reportes sumaron 47 en la entidad.

El 2021 registró récord histórico de reportes recibidos en todo país, los últimos dos trimestres superan los mil trescientos registros (mil 807 y mil 311 sucesivamente), contabilizando al cierre del año 3 mil 237.

Esto fueron recolectado a través de la plataforma cerodesabasto.org, donde las personas pueden agregar los reportes, como paciente o personal de la salud.

Las personas que registraron un mayor número de reportes en 2021 fueron por: cáncer, diabetes, y post trasplantados e hipertensión. Las claves más reportadas por pacientes trasplantados son por los medicamentos tacrolimus, ácido micofenólico y sirolimus, documentó el colectivo de organizaciones.

Las personas que padecen diabetes reportan, en su mayoría, la falta de metformina, insulina glargina y sitagliptin.

Los fármacos son esenciales y el no surtimiento de éstos menoscaba la salud e incluso puede poner en riesgo la vida de las personas, alertan las organizaciones del colectivo, de las cuales el 40 por ciento se enfocan su atención en población vulnerable de manera general, el 20 por ciento en personas que viven con Cáncer, un 16 por ciento de ellas en personas que viven con alguna enfermedad crónica, el 14 por ciento en personas que viven con VIH y el resto en pacientes renales o con alguna enfermedad relacionada con la salud mental.

rst