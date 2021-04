Hermana de "Geño", ex gobernador de Tamaulipas, se baja de contienda política

CD. VICTORIA.- Rosa de Lourdes Hernández Flores, hermana de Eugenio "Geño" Hernández Flores, renunció a candidatura a diputada federal por la coalición Morena-PT-PVEM pero, su hijo, Karl Heinz Becker Hernández, buscará el cargo por la vía plurinominal.

En la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal Karl Heniz está en el décimo lugar de la lista de la circunscripción.

El Comité Nacional del PVEM confirmó que la candidata de la coalición Morena-PT-PVEM "Juntos Haremos Historia" en el 01 distrito con cabecera en Nuevo Laredo es Ana Laura Huerta Valdovinos

Ana Laura Huerta Valdovinos.

En ese sentido, Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas, confirmó que inicialmente la coalición si efectuó el registro de Rosa de Lourdes Hernández, ante el Instituto en la Ciudad de México, pero ella renunció horas después.

La irregularidad se presentó en que el PVEM que es el partido al cual corresponde proponer candidato en el distrito de Nuevo Laredo no efectuó la sustitución en forma oportuna.

La noche del pasado miércoles, Rosa de Lourdes Hernández ratificó su renuncia ante el Vocal Secretario, tres días después de haberse iniciado las campañas.

Castro Ramírez, comentó que Ana Laura Huerta a quien ahora pretende registrar el PVEM no dio haber iniciado campaña, en aquel distrito, ya que aún no se encontraba debidamente registrada por lo cual no estaba autorizada para hacer actividades de proselitismo, por lo que será fiscalizada por el INE.

Mencionó que el PVEM anunció que hará la sustitución pero hasta ahora no se ha confirmado y la Junta Local no ha recibido la documentación para efectuar la validación y pueda Ana Laura Huerta proceder a solicitar el voto a los ciudadanos y hacer campaña.

esc