Héctor y Lalito luchan contra el cáncer y el desabasto de medicinas en Yucatán

MÉRIDA.- Con tan solo cuatro años de edad, Héctor lucha contra el cáncer. Desde hace tres años fue diagnosticado con histiocitosis de células de Langerhans, por lo que desde que tenía un año comenzó su travesía, de la mano de su madre Rita Magaña Arellano.

Lee también: Indignación en Yucatán, abusan de abuelito que cuidaba jardín de niños

Pero hoy el camino es más complicado que antes. Considera que el principal obstáculo para la recuperación de su hijo ha sido el propio gobierno federal, que canceló, desde septiembre de 2019, la compra de medicamentos sin antes garantizar que no hubiera desabasto.

“Los niños están regresando a casa sin el tratamiento y de un mes para acá la situación es grave. La nevera está vacía, ya no tienen sustitutos para quimioterapias, ni medicamentos para vómitos, es algo alarmante”, lamenta Rita en entrevista para La Silla Rota.

A esta madre le preocupa que, incluso, el hospital no cuente con paliativos para niñas y niños con cáncer, “que tan solo esperan la hora de partir”. También hay quienes no pueden ingresar a cirugía para recibir un trasplante de médula ósea porque no hay medicinas.

A pesar de la crítica situación, ella reconoció el esfuerzo del personal del área de oncología pediátrica del hospital Dr. Agustín O’Horán. “Veo al doctor preocupado y a la trabajadora social arrancándose los pelos, también hay personas tratando de apoyar para conseguir los medicamentos”.



En el caso de su Héctor, desde hace casi cinco meses no recibe quimioterapia con vincristina, medicamento necesario para su recuperación. En su lugar, le aplican vinblastina. Pero ya no tiene la certeza de que en la próxima sesión cuenten con esta droga antimitótica.

Ayer me dijeron que de 48 a 72 horas ya estaría el medicamento en Mérida, pero dada la situación, hasta que yo vea el medicamento en la vena de mi hijo no voy a estar tranquila

Desde el pasado 10 de enero, un grupo de madres se pronunciaron preocupadas por el desabasto de medicamentos para las quimioterapias de sus hijos.



Según datos proporcionados por las propias madres de familia, actualmente entre 90 y 130 niñas y niños que reciben tratamiento en la clínica O´Horán son afectados por la falta de medicamentos y por el nuevo esquema que sustituyó al Seguro Popular, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En tanto, la espera continúa y cada día de atraso es crítico para que el pequeño Héctor gane o pierda la batalla contra el cáncer.

También en el IMSS

La situación de desabasto de medicamentos para quimioterapias también se registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A Mariana Alejandra Silveira Martínez le ha tocado padecerlo con su hijo Lalito, de 5 años, que es tratado por leucemia y recibe atención en el IMSS. “En diciembre le tocaba una quimioterapia ifosfamida, el doctor la tuvo que modificar y le puso otra, que tampoco hay en el hospital ahorita”.

El tiempo de espera para las quimioterapias también aumentó y la incomodidad para los menores se agravó.

En farmacia no hay medicamentos para vómitos. Ahora tarda un día casi en llegar el medicamento. Ingresas y hasta el día siguiente en la tarde te aplican si consiguen la medicina, eso quita tiempo para las camas de los otros niños que están esperando

Pero esta situación no es nueva, Mariana explicó que desde el año pasado escaseó por casi tres meses la mercaptopurina, una de las medicinas del tratamiento contra la leucemia. “Intentamos hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento, pero no lo logramos”.



Las condiciones en la que los menores son atendidos también son parte del problema, ya que solo cuentan con 18 camas, que comparten con todas las especialidades; tampoco hay especialistas y esto se refleja en nuevos padecimientos.

“Queremos un piso pediátrico con todos los especialistas, tampoco contamos con esto. Ellos tendrían que tener una revisión constante. Mi hijo, hace poco le pasó, tenía una úlcera a consecuencia de los medicamentos, que se evitaría con chequeos preventivos. Está muy feo el hospital, porque no es para niños, nos dieron un rinconcito”, lamenta la mamá del pequeño.

La desesperación de Mariana, al igual que la de cientos de madres y padres de familia, es porque el tiempo de espera no es un aliado en la vida las niñas y niños que diario pelean por vencer el cáncer:



Aquí no nos podemos atrasar, una semana es muy importante. Una semana en atraso, es darle paso a la leucemia, todo avanza muy rápido

En el caso del IMSS, las propias madres de familia aseguran que hay alrededor de 200 niñas y niños con cáncer y 50 en tratamiento constante.



SSY presiona a la 4T para medicamentos

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que actualmente trabaja en dar seguimiento de manera puntual a las gestiones con el gobierno federal para que los medicamentos requeridos para los tratamientos de los pacientes del área de Oncología Pediátrica del Hospital General “Doctor Agustín O’Horán” sean abastecidos a la brevedad, a fin de no interrumpir sus procesos y seguirles brindando una atención de calidad.

En ese sentido, la dependencia estatal remarcó que “la Federación es la única encargada de proveer estos medicamentos y es por esto que no han cesado de realizar todas las gestiones para su pronta entrega al estado”.

Según explicó el Secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, la Federación es encarga de proveer estos medicamentos, ya que no se pueden conseguir en México debido al desabasto que existe en el mercado nacional, por lo que se tienen que compran en el extranjero. “Los permisos y trámites para adquirirlos fuera del país solo los puede realizar el gobierno federal, razón por lo que el gobierno del estado persiste en su solicitud a las autoridades federales”.

No obstante, las gestiones y trámites realizados ante la Federación, la SSY reportó que hasta el momento la autoridad federal no ha realizado el suministro de los fármacos, pero reiteró que seguirá insistiendo hasta conseguir que sean enviados a la brevedad posible para no afectar tratamiento médico de paciente alguno.