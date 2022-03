Hay razones para relevar a Gertz Manero de la FGR: analistas

La revelación del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y la senadora y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, forjaron una alianza para afectarlo con fines extorsivos, se suma a otros escándalos que debilitan aún más la posición del fiscal.

TAMBIÉN LEE: SCHERER ACUSA CONSPIRACIÓN DE SÁNCHEZ CORDERO Y GERTZ MANERO EN SU CONTRA

Así lo dijo en entrevista con La Silla Rota el politólogo Gustavo López Montiel, luego de que este 19 de marzo el semanario Proceso publicó un escrito de Scherer Ibarra donde revela que Gertz no le perdonó que no hubiera impedido ampararse a su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas, por la acusación de homicidio de Federico Gertz Manero y que, desde entonces, el fiscal se ha lanzado contra el ahora exconsejero.

"Gertz queda debilitado, él mismo lo planteó en la comparecencia del Senado donde dijo que había sido espiado por la propia administración. A fin de cuentas, su posición es endeble por la forma en que se han presentado los temas. Como fiscalizador se ve comprometido, pero una cosa es cómo lo vemos y otra desde el poder cómo se asume. No tiene escrúpulos para hacer las cosas a lo que el presidente le pide, pero tampoco sería extraño que por eso tuviera averiguaciones abiertas contra otros miembros del gabinete", explicó el catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

"No es un tema de poder político, sino que, en el caso de la fiscalía, si no tiene autoridad podrá quedar como eran antes los procuradores, pero mantenerlo sí le genera conflictos al presidente y no le garantiza que un miembro del gabinete o el mismo presidente no sean investigados", advirtió López Montiel.

El fiscal no vislumbra su renuncia, le saldría muy caro al presidente en la fortaleza de su gabinete y ver a quién se nominaría como fiscal, hay que ver la ley, tener la anuencia de quién considerar candidato y tocar varios grupos e intereses, por eso ha decidido apoyar a Gertz, pero si lo mantiene debe acotarlo, pero es complicado, le ha pedido a Gertz que haga cosas entonces es una maraña de intereses difícil de romper", alertó el profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del ITESM

MOTIVOS PARA QUE RENUNCIE

Por su parte, el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Jorge Márquez, dijo a La Silla Rota que este nuevo escándalo de Gertz Manero debería ser motivo para que presente su renuncia, pero eso depende del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Razones para destituirlo ya hay, ya se perdió la confianza, cometió delitos graves, ya intervino en otros poderes, está gravísima la cosa. Para destituirlo se necesita que los legisladores lo promuevan y ese Senado no se va a mover si López Obrador no lo decide. Es el presidente el que tiene la magia de sustituirlo o mantenerlo", expresó Márquez, quien ha escrito textos sobre envidia y política

"Los escenarios inmediatos son dos, que López Obrador cargue con ese bulto o se deshaga de él, y el presidente va a pensar de acuerdo a como baje su popularidad si le conviene cargarlo o no", añadió.

SÁNCHEZ CORDERO PERDIÓ

Ambos analistas coinciden en que las revelaciones del texto del exconsejero, en el que menciona que la exsecretaria de Gobernación reunió un expediente de relaciones de Scherer con despachos jurídicos para tratar de insinuar que como funcionario se benefició de ello, baja los bonos políticos de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Ella sí en este caso ya había perdido, había sido una ministra relativamente exitosa y defendió causas apegadas al ideario del presidente, pero su imagen se deterioró cuando no pudo articular los objetivos que el presidente le puso, no era una actora que pudiera mediar o resolviera problemas, el de Ayotzinapa no se resolvió", remarcó por su parte López Montiel.

En el Senado llegó sobrevalorada y conforme avanza el tiempo se ve su dimensión. Scherer la involucra por el conflicto que tenía con ella, pero si bien es más complicada la alianza con el fiscal, no se descartaría que hubiese tenido el interés de actuar contra Scherer precisamente por el conflicto y queda en una posición más endeble que cuando llegó al Senado, que la deja ver como alguien con poca capacidad de operación, pero es parte de lo que hace Scherer para generar una revancha

A Márquez no le sorprende la revelación del actuar de Sánchez Cordero contra Scherer.

"Ya había trascendido en la prensa y seguramente que ella filtraba su descontento y maniobras. Se decía que era una abogada de los grandes empresarios y se le consideraba clave en el tráfico de influencias mientras estuvo en Gobernación. Se dijo que no era secretaría de Gobernación, pero usaba el poder para arreglar cosas y se le acusó en la prensa de apaciguar al presidente cuando iba contra empresarios. También su relación con Carlos Slim o con varios representantes del grupo Atlacomulco, seguramente alguien no está en la cárcel gracias a ella, que paraba expedientes", consideró el profesor universitario.

POSIBLE IMPACTO EN SUCESIÓN PRESIDENCIAL

También el escándalo tiene implicaciones en la sucesión presidencial del 2024, coincidieron los analistas políticos, aunque difieren en los motivos.

Para López Montiel, si bien ninguno de los implicados ha mostrado interés en una candidatura, sí giran en torno a un candidato. Recordó que se ha hablado de una alianza de Scherer con Sheinbaum, pero también la de Sánchez Cordero con la jefa de Gobierno, por lo que eso podría leerse como que Gertz también podría apoyarla, expresó López Montiel.

Con la carta del exconsejero, la posición de Sheinbaum puede debilitarse, y fortalecerse la del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agregó el académico del ITESM.

Puede tener un efecto importante de cómo responde el presidente al respecto y otros conflictos que pueden avecinarse

En cambio, Márquez señaló que la alianza de Scherer con Sheinbaum es natural, ya que un hermano del primero estuvo metido en campaña de la ahora jefa de Gobierno.

EL APAPACHO DE MONREAL A GERTZ

Por eso es por lo que el presidente del Senado, Ricardo Monreal, cuando recibió a Gertz, lo trató bien. A ello suma que en la semana se dijo que con la adquisición de equipo de espionaje hecha por la Fiscalía General de Justicia capitalina, de ahí pudo haber salido la orden para grabar los audios de Gertz Manero.

"Me parece lógico que ante esa sospecha de que, simplificando, Sheinbaum está contra Gertz pues entonces Monreal dice ´Gertz está de mi lado, usted está fregando al fiscal pues yo detengo aquí todo y le va a ir muy bien al fiscal en su comparecencia´, además de que tienen amistad de tiempo atrás", explicó.

"En esta coyuntura es muy bueno decirle a Sheinbaum el fiscal está con nosotros, es un mensaje para ella", dijo.

Esa posición de Monreal de controlar el Senado a favor de Gertz parecía acabar con el escándalo de las grabaciones de Gertz para tratar de intervenir en el proyecto de la SCJN respecto al amparo de su cuñada, hasta que llegó este escrito de Scherer.

CONFLICTOS EN EL GABINETE

El analista Gustavo López Montiel considera que el texto que publicó Scherer Ibarra en Proceso -revista fundada por su padre Julio Scherer García- refleja que los gabinetes son espacios de confrontación porque hay distintos grupos, y en el caso del gobierno de López Obrador, esta no es la única pugna al interior, puede haber otras.

Es también conocida la que hay en el grupo de temas de energía, entre la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle y los directores de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y el de Pemex, Octavio Romero.

En relación al conflicto entre Gertz Manero contra Scherer, es un conflicto muy relevante porque son dos actores que tienen mucho poder que quizá no tienen una base electoral, pero tienen un poder transversal.

Permitieron incidencia de la Consejería en dependencias a través de las áreas jurídicas de las dependencias y la fiscalía por sus capacidades

Recordó que Gertz ya había tenido conflictos con el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

"Hay otra dimensión en el contexto de este tema, la relación con el presidente, estos dos actores son tan poderosos, a los cuales el presidente no les pudo establecer límites, el de Scherer fue despedirlo y esto implicó que hasta el final lo respaldó, dijo que era su hermano y que no habría queja en ese sentido y no acompañaría la queja de otro actor", recordó.

En el caso del fiscal, López Obrador lo ha apoyado incluso con lo de los audios y el tema familiar.

En la medida que estos dos actores se sigan confrontando y los recursos que tienen, el hecho opaca la inauguración del aeropuerto el lunes, es un espacio de interacción importante y puede minar a la estructura del gabinete y si bien no han dicho lo contrario, si muestra que los actores están por intereses específicos que no son los del presidente

-¿Es común que haya estas peleas entre quienes trabajan para un presidente?

-No lo habíamos visto de manera tan abierta, sí se había dado en el contexto del gobierno de Enrique Peña Nieto. Su consejero jurídico había configurado una red de intereses en el Poder Judicial y dependencias públicas y varios actores se conflictuaron con él. Ocurrió con Felipe Calderón cuando varios actores se conflictuaron él o cuando él mismo lo hizo con el presidente Vicente Fox. No es extraño, lo nuevo es que sea tan mediático y que los mismos actores sepamos sus conversaciones y que estén ventilando sus diferendos en medios.

Lo que termina impactando es a la figura del presidente, no en el grado que impactó la Casa Gris, pero dejan ver a un presidente que al final tiene muchos conflictos, no de él con los medios de comunicación, sino de su gabinete

-¿Cómo afecta al proyecto de López Obrador?

-Hay un tema de imagen tanto para el presidente como para el movimiento de la 4T, que terminan siendo lo mismo que los anteriores gobiernos, lo que enumera el exconsejero son temas que por sí mismos son relevantes y en el tema de la fiscalía, habrá presión para que renuncie y habrá que ver la decisión del presidente. El fiscal quedaría muy desprotegido si es que renuncia. Su incentivo por quedarse es más grande que por renunciar, eso tiene un impacto en la sucesión en alianzas sobre la precandidata preferida del presidente, pero a fin de cuentas él también está formando al Secretario de Gobernación.

GERTZ SACA A SUS ENEMIGOS

Por su parte, Márquez recordó que el fiscal lleva tres años haciendo lo que le da la gana y ganando todas las batallas.

Ya salió Santiago Nieto, por lo que se ve en la salida de Scherer tuvo que ver Gertz, es alguien que va ganando espacios y cercanía en los ánimos del presidente, si bien no poniendo a sus cercanos en los cargos, sí sacando a sus enemigos y con su agenda personal tan importante como la política

Pero esos tres años de avance de pronto se vieron truncos, porque salió el telefonazo con su asunto personal y teniendo de manera adelantada el proyecto de la SCJN sobre su cuñada.

También se le preguntó a Márquez si recuerda que en otro gobierno haya habido un enfrentamiento tan frontal entre los integrantes del gabinete en turno.

"Todo era más light. Me acuerdo de Purificación Carpinteyro a quien la agarran en una llamada para pedir comisiones, que Calderón le hacía caso, eso era un juego de niños. Lo de ahora sí es una lucha, aunque no me extraña porque es la de las tribus del PRD que siempre han sido caníbales y han padecido de eso. Como sea hay un principio de orden, si quieres lo da el conservadurismo, la religión, el dinero. No hay un precedente de este nivel desde la época del caudillo Plutarco Elías Calles", concluyó el investigador.

rst