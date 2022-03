"Hay que chambear para sacar pa´ la papa": Chiapas elimina Escuelas de Tiempo Completo

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Ángel Velázquez se levanta, todos los días, a las 5 de la mañana para comenzar su jornada laboral en búsqueda de algún material como plástico PET, vidrio, aluminio, cartón, entre otros. Con él viajan sus sobrinos, uno de 12 y otro de 15 años de edad.

Los menores de edad lo siguen desde hace algunas semanas porque, en sus escuelas, no tienen clases regulares; "solo llegan una vez a la semana", advierte el padre de familia de un niño de 4 años.

"No está mal, le tenemos que chambear, para sacar pa´ la papita. Entre los tres logramos recabar como 300 o 400 pesos al día, si nos va bien", cuenta quien, de inmediato, advierte que la jornada termina como a las 3 de la tarde, pero en algunas ocasiones se prolonga hasta la noche.

Por ello, "Rubén" y "Carlos", sus sobrinos, aprovechan el tiempo que no van a clases para acompañarlo, y escudriñar la mayor cantidad de contenedores que existen en por lo menos las cinco colonias que recorren en el lado poniente de la ciudad. Desde luego, coinciden ambos, no se pueden dar el lujo de quedarse en casa, porque de otra manera no comen.

PUEDES LEER: "Grave error", eliminar escuelas de tiempo completo en Tamaulipas, advierten

Sin embargo, Ángel los cuida, no les permite que metan mucho las manos en los contenedores de desperdicios, para que no se lastimen, "pero es bueno enseñarles a chambear; además, se ganan su paguita y hasta hallan juguetes", explica.

De lo que está consciente, dice, es que tienen que "darle duro" porque de ese recurso, todos, tienen que tomar para los gastos en renta, servicios básicos, alimento, calzado y hasta servicios de salud y, desde luego, educación.

ELIMINAR ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO GOLPEARÁ A CHIAPAS

La eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) impactará en gran medida en más de 105 mil estudiantes, distribuidos en 1,817 escuelas de las regiones más pobres de Chiapas, entidad con la mayor cantidad de éstas a nivel nacional, estima la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim).

De hecho, a través de ese programa federal se le brindaba a cada infante o adolescente una comida al día, "por ello nos sumamos a la exigencia para corregir esta lamentable decisión que atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país", advierte.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el objetivo del PETC es implementar el uso eficaz de la jornada escolar entre 6 y 8 horas diarias, así como establecer las líneas de trabajo educativas para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, con el fin coadyuvar a mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica.

LA CRUDA REALIDAD DEL PETC EN CHIAPAS

Entrevistado por aparte, Enrique Alberto Vázquez Constantino, presidente del Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercado del Sector Privado (CIESEM), asevera que el PETC fue un fracaso, pues recuerda que la entidad aparece en el puesto más bajo en todo el país, pues solo 12 de cada 100 infantes chiapanecos egresaron en el ciclo 2019-2020.

"Al menos en nuestra entidad no dio los resultados que se esperaban, entonces tenemos que generar algo diferente, tenemos que ser creativos y buscar una mejor opción", refiere.

Si hubiera funcionado, dice, al menos 27 de cada centenar de infantes chiapanecos hubieran egresado de la escuela, de acuerdo con la media nacional, por ello, insiste en crear nuevas formas de hacer las cosas y ser resilientes.

Aunque sabe que el fracaso se debe a una cuestión multifactorial, destaca que la realidad es que se requiere una mejora urgente de las condiciones de infraestructura educativa.

MEDIDA NEOLIBERAL

En una conferencia ofrecida hace unos días, Armando Falconi Borraz, secretario general de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la CNTE, manifestó que, con la desaparición del PETC, se hace evidente la política neoliberal en turno.

"Es imposible ocultar las afectaciones al pueblo trabajador, con cada una de las medidas antipopulares que se han impuesto durante este sexenio", aseveró el también docente.

La desaparición del PETC aparece ya plasmada en el Diario Oficial de la Federación, bajo el acuerdo 05/02/2022. "Esto significa un golpe más a la precaria economía de las familias, lo que se conjunta con la educación híbrida, sin que la Secretaría de Educación haya hecho algo para subsanar el retraso", dijo.

Con base en datos oficiales, la supresión de ese programa afectará de manera directa a 3.1 millones de niños y niñas en el país, quienes recibían más de tres horas y media de aprendizaje y alimentación, la mayoría indígenas que viven en zonas rurales.





Para la Redim, la eliminación de Escuelas de Tiempo Completo viola progresivamente los derechos de las infancias y las expone a ser víctimas de más violencia y desigualdades.

De nueva cuenta, Falconi aseveró que, sin lugar a dudas, esos dineros serán destinados para los bolsillos de unos cuantos, y no para, como prometió la secretaria de Educación en México, destinarlo para la construcción o mejora de más infraestructura educativa.

PANORAMA ES MÁS ADVERSO DE LO QUE PARECE

Según el estudio "La infancia cuenta en Chiapas 2021", de la misma Redim, el panorama en Chiapas es más complejo: cerca de 660 mil menores en esta entidad del sureste mexicano no están afiliados, adscritos o con derecho a recibir servicios de salud en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), las instituciones públicas de seguridad social en México o los servicios privados de salud.

Es decir, estimó que la cifra representa el 31.6 por ciento de los más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes que integran la población chiapaneca.

Para Redim, el limitado acceso a la salud de manera oportuna y efectiva vulnera la estabilidad de las familias, pues el costo de la atención de una enfermedad, accidente o malestar puede repercutir negativamente en el ingreso.

En el caso de población cuyos recursos económicos son limitados, los malestares no son atendidos a tiempo y en momentos de pandemia por el covid-19, la situación se agrava.

Estimó que la carencia por el acceso a estos servicios se presenta en 4 de cada 10 menores; mientras a nivel municipal, agregó, en Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, cerca de la mitad de las personas menores de 18 años tienen carencia en el acceso a los servicios de salud.

Aunado a esto, aseveró, más de 400 mil menores chiapanecos viven en un hogar donde no tienen buena alimentación, debido a diferentes factores.

A pesar que los indicadores de mortalidad mostraron disminuciones considerables de 2000 a 2015 en Chiapas, la tasa actual de mortalidad de la niñez menor de 5 es la más alta de México, 18.9 por cada mil; y la tasa de mortalidad infantil es una de las mayores del país.

(djh)