Hasta la suegra de "El Bronco" busca amparo para evitar la prisión

MONTERREY.- Mientras su exjefe se encuentra en prisión, funcionarios y hasta la suegra de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", buscan ampararse ante una posible aprehensión.

Enrique Torres Elizondo, ex Secretario General de Gobierno y de Administración, además de ex Director de Agua y Drenaje; María de los Ángeles Errisúriz, ex Secretaria de Educación y María Teresa Martínez, suegra del exgobernador de Nuevo León, han buscado amparo en la justicia federal.

Inclusive Adalina Dávalos, esposa de Rodríguez Calderón y Manuel Vital, titular de Desarrollo Sustentable en el pasado gobierno estatal, también han promovido amparos.



En las listas de acuerdos del Poder Judicial se cuenta de la solicitud de algunos de ellos.

(Foto: Archivo)

Por ejemplo, Torres Elizondo promovió un juicio para evitar acciones en su contra, pero el juez primero en materia de administrativa desechó el recurso con número de expediente 505/2022.

La ex titular de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, hizo lo propio pero el mismo juzgado se declaró incompetente para atender su solicitud.

A la suegra María Teresa Martínez, el Juzgado Quinto en materia Penal le negó la suspensión provisional.

Rodríguez Calderón está en el Cereso 2 de Apodaca desde el martes de la semana pasada, acusado por el uso indebido de recursos para recopilar firmas y contender como candidato independiente a la presidencia de la República en 2018.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda ha dicho que va tras otros funcionarios incluido el también ahora secretario de Gobierno y gobernador sustituto, Manuel González, quienes habrían incurrido en actos de corrupción.

INVESTIGACIONES CONTRA FAMILIARES DE "EL BRONCO"

María Teresa Martínez es investigada por las autoridades de Nuevo León por un alza salarial del 144 por ciento en el gobierno estatal para después pensionarse con una cifra superior a los 30 mil pesos mensuales,

Tras iniciada la investigación se habría suspendido parcialmente la pensión, sin embargo, un documento con la mayoría de la información tachada es lo único que la Secretaría de Administración de Nuevo León ha entregado sobre el servicio público de Martínez Galván.

En 2017 se señaló que la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, que encabeza Adalina Dávalos, eran dos áreas en las que "Doña tere" se apoyaba para promover ante el electorado sus aspiraciones a ocupar un cargo público como alcaldesa de algún municipio de Nuevo León.

Un año después logró en menos de dos semanas conseguir el número de firmas requeridas para la precandidatura a la alcaldía de Santa Catarina, localidad del poniente de la zona metropolitana de Monterrey.

El hermano de "Doña Tere" y tío político de "El Bronco", Luis Concepción Martínez Galván, también fue promovido a un mejor puesto en Fomerrey, con lo que su sueldo se incrementó en 59 por ciento.

La cuñada, Corinna Dávalos, fue nombrada Asistente Jurídico en Seguridad Pública, adscrita al C5, con un salario mensual de 13 mil 433 pesos y número de nómina 550023.

Ella ingresó el 16 de junio del 2003 a la Procuraduría de Justicia y al entrar su cuñado a la gubernatura fue transferida a Seguridad Pública, donde la nómina está reservada por motivos de seguridad.













