"Hasta encontrar a Miriam"; vendiendo dulces recorre el país en busca de su hija

HERMOSILLO.- "Hace tres años Miriam salió de Puebla, me dijo que venía a Hermosillo para trabajar conmigo en la venta de uva, no llegó y no sabemos nada de ella", narra Humberto, un poblano que desde hace tres años recorre más de dos mil kilómetros de su ciudad natal a esta entidad del norte del país, en busca de su hija.

Para costear la búsqueda, Humberto vende mazapanes, obleas y paletas de cajeta en cruceros de ciudades de Sonora. Aunque el calor arrecie, sobre sus ropas "viste" un cartel con el rostro de su hija Miriam Carbete Salvador.

Humberto Carbente Flores platica a los automovilistas que él es de Puebla y desde hace seis años llegó a Hermosillo para trabajar en la venta de uva. El 18 de marzo de 2018, Miriam salió de la entidad poblana para trabajar con él, pero algo pasó en el camino y no han vuelto a saber de ella.

Miriam, quien actualmente tiene 36 años de edad, es madre de dos hijas, a quienes dejó encargados con su mamá en Puebla. Por temporadas las niños apoyan a su abuelo en la venta de dulces; el dinero es para recabar fondos y seguir buscando a mi hija,

"He viajado por muchos estados del país a donde me han dicho que podría estar pero no he dado con ella", platica Humberto, al periodista de Proyecto Puente.

Humberto narra que cuando termina la temporada de uva, vende dulces; reúne un poco de dinero y realiza un recorrido hasta Puebla para tratar de localizarla.

"Llevo tres años haciendo el mismo recorrido (...) me habló por teléfono que venía para acá, yo le mandé para el pasaje porque venía a ayudarme a vender uva".

La denuncia por desaparición la hizo en Puebla, pero la investigación fue cerrada. Él no piensa darse por vencido hasta encontrarla

