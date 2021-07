Harta del flojo de su marido, "Chayo" quema su casa... con él adentro

HERMOSILLO.- "No soy su criada", "Cuando me muera se van a engusanar" y "Aquí no es hotel" eran las frases recurrentes de Rosario "N" en contra de su marido. Un día literalmente estalló en cólera, sacó a su hijo y le prendió fuego a su casa, con el hombre adentro.

Los hechos ocurrieron hace unos días en el domicilio marcado con el número 173 de la colonia Santa Cecilia, en Caborca, Sonora.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 20:30 horas "Chayo", de 49 años de edad, llegó a su domicilio después de trabajar. Al llegar, se percató que ni su esposo ni su hijo habían limpiado la vivienda ni lavado los trastes.

Cansada de la situación, "Chayo" entró en crisis, sacó del domicilio a su hijo y le prendió fuego al domicilio, con su marido en el interior.



Los bomberos llegaron minutos más tarde, pero la vivienda ya había sido consumida por el fuego.

El esposo de "Chayo" apenas logró escapar, saltando por la parte del patio, pero Rosario fue detenida y trasladada a los separos de la policía municipal, en donde espera se defina su situación legal.





