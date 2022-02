Harp llama mentiroso a Mario Delgado; "tiene las puertas abiertas del PRI": Moreno

OAXACA.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas abrió este jueves las puertas PRI a la senadora morenista Susana Harp, al invitarla al proyecto gubernamental de Alejandro Avilés Álvarez para la entidad.

Moreno calificó como un atropello y vergüenza lo que le hizo la dirigencia de Morena a la aspirante a la gubernatura, al decantarse por Salomón Jara como abanderado guinda.

"No tiene nombre. A eso se prestó Mario Delgado", dijo "Alito", de visita por Oaxaca en donde encabezó la convención de delegados del PRI que definirá la candidatura a la gubernatura del estado.

"A Mario Delgado lo corren a huevazos donde está en todos lados por la imposiciones y divisiones. Por eso le decimos que aquí tiene las puertas abiertas. Es una mujer de trabajo", asentó, al anticipar un triunfo del tricolor en la entidad y asegurar que Morena está cayendo a pedazos por las divisiones internas existentes en todo el país.

"Muchas cosas se dicen en la campaña. Nosotros estamos listos, nosotros estamos trabajando, hoy Morena se cae a pedazos, se derrumba en el país. Vean como hay divisiones al interior de ese partido político, Morena es una desgracia, es una tragedia, el gobierno federal no ha dado resultados", destacó Moreno Cárdenas.

ACUSA SUSANA HARP DE MENTIROSO A MARIO DELGADO

La senadora de la república y aspirante a la candidatura por la gubernatura de Oaxaca, Susana Harp acusó de mentiroso al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado por haber afirmado aquí, que la impugnación presentada por la legisladora estaba cerrada dentro del partido.



"Somos respetuosos de la encuesta y para nosotros es un caso cerrado, Salomón Jara es nuestro precandidato único y será nuestro candidato a gobernador", dijo Mario Delgado durante la gira que realizó el pasado 9 de febrero por la Cuenca del Papaloapan.

Tras lo anterior, la senadora de la república manifestó su desacuerdo a través de redes sociales en donde escribió: "Los ideales de nuestro movimiento son no robar, no mentir y no traicionar. En Tuxtepec, Oaxaca, el presidente de nuestro partido, Mario Delgado, dijo que el proceso para designar candidatura a la gubernatura de Oaxaca estaba cerrado, esto es mentira".

"Mario Delgado aseguró que morena cerró la impugnación que presenté por el proceso interno para la designación de la candidatura a la gubernatura de Oaxaca, en el que no se respetó la paridad de género con igualdad sustantiva. Nada más falso. La lucha continúa en tribunales", agregó.

En este sentido también reiteró que el proceso de impugnación continúa en los tribunales y confió en que saldrá favorecida por la ley. "Confío en que venceremos, la ley y la Constitución nos asisten. La lucha es por todas, a favor de que se respete la voluntad popular, que un 55 por ciento de personas encuestadas en Oaxaca, pidió a una mujer como candidata".

Morena en Oaxaca está en espera de la resolución final que emitirá el Tribunal Superior, el cual podría resolver incluso un día antes de la elección, como ya ha pasado en otros casos. Por lo pronto, este partido político mantiene en el estado una precandidatura provisional, en tanto no haya una resolución final, señaló la senadora a través de un comunicado emitido al respecto.

ALITO RECHAZA HABER ENTREGADO LA PLAZA A MORENA

El líder partidista además rechazó que el tricolor haya entregado Oaxaca al gobierno morenista como señaló la víspera el Senador de la República del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda Vidales.

La buena relación entre el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador -dijo- debe ser leída como una correspondencia institucional, de compromiso y respetuosa a favor del pueblo de Oaxaca.

"Un gobernador tiene una relación institucional con el presidente de la república. Yo tuve la oportunidad de ser gobernador del estado de Campeche y tenía una relación institucional con el presidente de la república porque siempre debemos de trabajar y construir por el beneficio de nuestra gente. La relación que tiene el gobierno y el gobernador de Oaxaca con el gobierno de la república es una relación institucional, de compromiso, de gestión, respetuosa como deben de ser. Ha quedado claro que hay apoyos, gestiones y se ha trabajado en beneficio del pueblo de Oaxaca", sostuvo.

Pese a la negativa del PRD y PAN a construir una candidatura común, afirmó que continúan las pláticas con esos institutos políticos para fortalecer esa figura de asociación electoral gubernamental.

Reconoció que la coalición no se concretó porque se cuidaron cuestiones de género y de competitividad, no obstante, seguirán haciendo esfuerzos para construir una candidatura común.

En tanto afirmó que de parte de su partido están comprometidos a tener las mejores propuestas. "Hace cinco años un Alejandro (Murat Hinojosa) le ganó al mismo candidato de Morena (Salomón Jara Cruz). Hoy otro Alejandro (Avilés Álvarez) le ganará al mismo candidato de Morena", apuntó.

GOLPES ENTRE MILITANTES DEL PRI EN OAXACA

Horas más tarde, militantes del PRI se liaron a golpes y empellones en el evento multitudinario realizado en el auditorio Guelaguetza en donde se desarrolló la convención de delegados. Uno de los conatos de bronca fue propiciado por Rebeca Cervantes, exdelegada de la Profeco en Oaxaca por apartar lugares en las gradas. Otro conato de bronca se presentó en el acceso al auditorio en donde asistieron al menos 10 mil personas.

(djh)