Han muerto en hospitales 49 sobrevivientes de explosión en Tlahuelilpan

A nosotros nos han informado quienes trabajan en hospitales que sí hay personas no identificadas que están hasta en estado de coma, personas que no pueden proporcionar datos hasta la fecha, y que no tienen ningún familiar. Nosotros queremos estar seguros que sea cierto eso, porque no nos permiten el acceso a los hospitales y no nos dan esa información concreta. Nada más nos dicen: ‘no está su familiar’, y hasta ahí”, remarcó.