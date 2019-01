Han muerto en hospitales 49 sobrevivientes de explosión en Tlahuelilpan

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 29/01/2019 09:16 p.m.

Aunque libraron la muerte por calcinación cuando explotó el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que cruza la localidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo, 49 personas han fallecido en hospitales desde el 18 de enero, donde fueron trasladados el día del estallido ocasionado por una toma clandestina.

De los 81 pacientes que ingresaron de emergencia a los nosocomios de la entidad, 30 permanecen internados, confirmó la Secretaría de Gobierno de Hidalgo. Su pronóstico de vida, sin embargo, es reservado.

Aunque desde la hora siguiente al siniestro se saturaron los hospitales de Cinta Larga, en Mixquiahuala, y el de Tula, además de que fue habilitada el área de urgencias del General de Pachuca, a doce días del incendio sólo dos personas están hospitalizadas en la entidad; el resto se encuentran en el Estado de México y en la capital del país, además de los tres menores que reciben atención en el Shriner Galveston de Estados Unidos.

La dependencia también dio a conocer que únicamente dos sobrevivientes de la explosión en Tlahuelilpan han sido dados de alta.

Con base en la información oficial, el número de restos identificados hasta el 28 de enero es de 16, mismos que han sido entregados a sus deudos.

La Silla Rota publicó que familiares de personas no localizadas después del incidente en San Primitivo solicitaron a los gobiernos estatal y federal información sobre pacientes con ingreso médico por quemaduras que no están identificados por nombre, y que no tienen parientes acompañándolos.

Desde la conflagración, han recorrido los nosocomios de la entidad, así como del Estado de México y de la capital del país; sin embargo, afirmaron que sólo les proporcionan datos si el nombre de quien buscan está en el registro, aunque, aseguraron, hay pacientes que no han sido identificados, de quienes médicos y enfermeras les comentaron que no tienen a nadie que responda por ellos.

Nosotros hemos acudido personalmente a los hospitales y lo único que nos piden es el nombre de nuestro familiar; nosotros se los proporcionamos, ellos lo monitorean, pero (como no hay registro) sólo nos dicen: ´no está´, pero no dan más información", aseguró Lorena Mendoza Olvera, quien busca a su esposo César Uriel Peña Linares, de 23 años.

Añadió que personal médico les confirmó que hay internos que por el nivel de quemaduras en el cuerpo no pueden hablar, y que en su estadía nadie ha acudido con ellos. Estos, agregó, están registrados sin generales: nombres, apellidos, edad exacta y referencias en caso de complicaciones de salud o muerte.

A nosotros nos han informado quienes trabajan en hospitales que sí hay personas no identificadas que están hasta en estado de coma, personas que no pueden proporcionar datos hasta la fecha, y que no tienen ningún familiar. Nosotros queremos estar seguros que sea cierto eso, porque no nos permiten el acceso a los hospitales y no nos dan esa información concreta. Nada más nos dicen: ´no está su familiar´, y hasta ahí", remarcó.

Hasta el 22 de enero, el Centro Cultural de Tlahuelilpan tenía registro de 63 personas desaparecidas.

