Hallan un "vocho" cuando limpiaban el drenaje pluvial de Monterrey

MONTERREY- Aquí en Monterrey en las temporadas de lluvias los regios acostumbran lanzar toda clase de basura a la corriente de agua que luego, bloquean las alcantarillas, al grado de que hasta un auto fue encontrado en un pluvial.

Normalmente tiran los regios desde desechos comunes del diario hasta muebles, colchones y demás artículos inservibles.

Como medida de prevención de inundaciones y encharcamientos, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey desazolva diariamente un promedio de 1.2 kilómetros de las líneas pluviales de la ciudad.

La ciudad de Monterrey cuenta con 158 kilómetros de red pluvial y más de cinco mil 400 alcantarillas y registros.

El alcalde, Luis Donaldo Colosio Riojas supervisó los trabajos en un ducto de la avenida Lázaro Cárdenas, donde se encontró un vehículo obstruyendo el paso del agua.

El vehículo, un auto compacto de los llamados "vochos", se encontró obstruyendo el área de descarga de las ramificaciones que permiten el paso del agua en el sector y se procedió a su inmediato retiro.

"El gran reto no está en el desazolve diario que se tiene que hacer en nuestra red pluvial, si no en la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas que, junto con las autoridades, debemos mantener nuestra ciudad limpia; se recolecta muchísima basura todos los días y la desazolvamos todos los días de nuestras redes pluviales y pues la basura no camina sola, así que hacemos un llamado para que a la par de que nosotros continuemos la labor diaria de desazolve, que la comunidad deposite la basura en su lugar" pidió.

Una de las principales necesidades de la ciudad es tener infraestructura resiliente a los efectos tan devastadores del cambio climático, uno de esos efectos son precisamente las fuertes lluvias que se nos vienen y que antes no teníamos, explica el edil.

"Esta ciudad no fue diseñada para recibir esa descarga de agua, si no tenemos la infraestructura para hacerle frente y la infraestructura que tenemos no tiene el mantenimiento adecuado, no vamos a salir nunca".

Adelantó que está por lanzar el programa de reciclaje y separación de basura para "tener de una vez por todas el cambio de cultura de la gente", además de que se aplicará el reglamento para las personas que, de forma consciente, tiran los desechos en la vía pública o en afluentes de ríos y arroyos.

esc