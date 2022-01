Haití: Migrantes del país más pobre de América Latina llegan a Guanajuato

León.- El incremento en el número de solicitudes de asilo en México muestra que dejó de ser solamente en un país de paso a Estados Unidos para convertirse en un destino para el flujo migratorio.

Así lo explico Lorena Jiménez, responsable del Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, quien señaló que el país no estaba preparado para tal fenómeno, situación que se dificulta por las presiones del país norteamericano en el ámbito comercial.

A nivel estatal y municipal no hay una política para atender el tema de la migración, consideró la también coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Exteriores, situación por la que hoy se ven a ciudadanos de Haití batallando por falta de empleo en León.

"Es muy diferente atender a una persona que sufre de pobreza en Las Joyas, a una persona que está buscando un empleo, una visa humanitaria, y que lo busca en el municipio", expresó.

"Entonces, no hay medidas realmente, o no se ha dicho con claridad el protocolo del estado con los municipios. Si los albergues cuentan con capacidades para que puedan permanecer ahí de manera digna, entre muchas otras cosas".

Desde 2016 ha habido un incremento en las solicitudes de refugio, principalmente de ciudadanos de Haití, Nicaragua y Honduras, comentó.

La causa principal de estas solicitudes es la violencia que experimentan en sus países, como la extorsión, agresiones sexuales y pandillerismo, además de la pobreza.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el país pasó de 40 mil 966 solicitudes de asilo en 2020 a 131 mil 448, en 2021.

Este último año, Haití fue el país que más solicitudes ingresó, con un total de 51 mil 827.

La académica de la Ibero sostuvo que, en el caso de Haití, se trata del país más pobre de América Latina, además de una nación con inestabilidad política en el país, tras el asesinato de su presidente.

"Todo esto hace factible abandonar sus países. En el caso de los ciudadanos haitianos, lo hicieron también a Brasil y Chile. Con el recrudecimiento de la pandemia, han migrado a México y al norte. Siempre lo han hecho, pero ahorita hay un aumento impresionante de las solicitudes de asilo", dijo.

"Va a ser clave para la política migratoria de nuestro país, porque México ya no es un país de paso. México ya se está constituyendo como un país destino. Esto es muy relevante porque hace varios años, la principal esperanza de los ciudadanos haitianos y centroamericanos era que pasaban por nuestro país sufriendo muchísimas violaciones a derechos humanos, era llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. Este ya no es el caso, buena parte de los ciudadanos ven a México como un destino no simplemente como un paso para llegar a Estados Unidos".

"El argumento oficial para la distribución de los haitianos a varias ciudades es que, en Tapachula, donde se asientan los migrantes, está rebasada y no hay capacidad institucional para darles atención", dijo.

"MIGRANTES NO SON UN RIESGO"

Sin embargo, consideró, México no ha asumido una postura de un refugio, pues es necesario que haya una argumentación de persecución política, religiosa.

"Se asume que la migración es una amenaza a la seguridad nacional y se emplea cada vez más la milicia, e incluso, la inteligencia artificial para bloquear los flujos migratorios. Es relevante porque se viola el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular, de la cual México ratificó, es una normatividad internacional", aseveró.

Indicó que los migrantes nunca son un riesgo para los países, por lo que es necesario cambiar la cultura del racismo, xenofobia y miedo al proceso migratorio, porque cualquier persona puede ser migrante en algún momento de su vida.

Además, agregó, se deben cuidar los mensajes en los medios de comunicación, así como en los discursos políticos, pues el hecho es que los migrantes tienen derechos, pero son los estados quienes los vulneran.

"En el caso de México es complejo, porque Estados Unidos, derivado del Tratado Comercial, puso dentro de sus exigencias, que México empezara a frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, entonces, por eso se emplea la Guardia Nacional en las fronteras. Pero la migración nunca es un peligro", comentó.

"Toca fibras muy profundas de nuestras culturas, México es un país que también tiene rasgos racistas, y que no está reconocido, pero lo somos y es parte de nuestra cultura, y es bien difícil para estas personas encontrar un empleo. También con el prejuicio de que existe crisis para nosotros mismos, entonces, cómo se van a crear oportunidades laborales para alguien que no comparte la ciudadanía".

La académica consideró que en Guanajuato es la misma situación, por lo que es necesario que los gobiernos estatales y municipales fomenten la cultura de paz y comprensión a otras culturas.

Lorena Jiménez sostuvo que para que se pueda hablar de la permanencia de los migrantes tendría que haber una reconfiguración en el paradigma migratorio en el Instituto Nacional de Migración y en el gobierno federal, pues hasta el momento solamente tienen derecho a una visa humanitaria que les permite trabajar un año en el país, y que deben renovar.

Dijo que se espera que el incremento de solicitudes de asilo sea para bien de quienes buscan una vida más digna en otro lugar.

Pero reconoció que se ve complicado toda vez que las presiones que hay de Estados Unidos a México siguen vigentes, pues está de por medio el tratado comercial, donde existe una dependencia del 90 por ciento de importaciones y exportaciones.

"El problema es trasnacional, porque hay que ver de dónde vienen las presiones. Sería difícil que México cambiara su postura", explicó.

"Lo que facilitaría es que se encontraran mecanismos de inserción laboral y que se extendieran las visas migratorias. No estábamos preparados para ser destino, no tenemos una arquitectura institucional ni normativa que permita hacerle frente".

Para concluir indicó que es necesario que haya voluntad política para que comiencen los cambios, pues la falta de ella se refleja en el gobierno federal, y a su vez, baja a los gobiernos estatales.