Hacen las paces: Fiscalía de Sonora dirigirá investigación de masacre con peritos de FGR

Sonora (La Silla Rota).- Después del enfrentamiento de declaraciones que se presentó este miércoles, donde autoridades de Sonora responsabilizaban a la Fiscalía General de la República sobre las investigaciones de los asesinatos a la familia LeBarón en Bavispe, y viceversa, la Fiscalía sonorense aseguró que ellos llevarán el caso.

En un comunicado de prensa, la Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova aseguró que la FGR los apoyará con peritos especializados en incendios y explosivos.

“La Fiscalía General de la República (FGR) brindó el apoyo poniendo a disposición su área de inteligencia, y peritos especializados en incendios y explosivos cuya colaboración es sumamente valiosa para el esclarecimiento del caso”, cita el escrito difundido a las 22:30 horas (23:30 horas tiempo del centro).

Contreras Córdova recorrió la zona del ataque armado la mañana del pasado lunes, en las inmediaciones de Bavispe, acompañada de personal de ambas fiscalías, donde se analizaron las trayectorias de los proyectiles de arma de fuego que dieron muerte a tres mujeres adultas y seis menores de edad.

El automóvil incinerado, y los otros dos vehículos baleados serán trasladados a Hermosillo, la capital sonorense, donde serán analizados en el Laboratorio de Ciencia Forense de la Fiscalía General de Justicia (FGJE).

“No me puedo guiar por definir una situación u otra hasta que sea la ciencia la que me esté dando las pruebas, y me refiero a dictámenes balísticos que estamos realizando y obviamente las entrevistas que vamos a ir recepcionando por medio de la AMIC (Agencia Ministerial de Investigación Criminal)”.

Además, dieron a conocer que la Fiscal se reunió con miembros de las familias LeBarón y Langford, quienes se encuentran ya reunidos en el rancho La Mora, donde velarán los restos de sus hijas, hermanas, madres, primos y sobrinos acribillados por hombres armados.

Cabe recordar que algunos miembros del gabinete del gobierno de Sonora, como el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley había declarado que el crimen es únicamente de competencia federal; esto después de que la FGR informara que los homicidios son de carácter local.

