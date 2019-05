Hacen fila desde la madrugada para ingresar al Smart Fit

¡Ya abrimos Smart Fit PARQUE VÉRTICE!



Te esperamos en: Blvd. Guillermo Valle #111, Col. Centro, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax.



Horarios:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 11 p.m.

Sábado de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. pic.twitter.com/TSvDw5Box6