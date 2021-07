"Hace dos meses que encontré el cuerpo y no me lo quieren dar" reclama a Alfaro

GUADALAJARA.- "Te basta una llamada para que me entreguen el cuerpo de mi madre, ya será casi dos meses que identifiqué su cuerpo y no es posible que no me la puedan dar, escribió Ángela Díaz en la página de Facebook del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Patricia Carranza de la Torre, madre de Ángela, desapareció el 14 de diciembre de 2020, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Familiares de Patricia no cesaron de buscarla y el pasado 27 de abril se manifestaron afuera de Casa Jalisco para exigir a las autoridades una respuesta sobre el proceso de búsqueda tras la desaparición de la mujer de 41 años de edad

El pasado mes de abril del 2021 Patricia fue encontrada por Ángela Díaz y a la fecha el cuerpo no ha sido entregado, permanece en el forense.

"De nuevo intento llamar su atención y ojalá en esta ocasión sí tenga éxito, hace varios meses le pedí ayuda para que nos apoyará a agilizar la búsqueda de mi madre Patricia Carranza de la Torre, cosa que nunca hicieron, no les importó que en casa le estuvieran esperando sus hijos, mismos que son menores de edad", dice el post donde exige apoyo.

"Entréguenme lo que es mío, es mi mamá, yo la busqué, yo la encontré".

Ten piedad de estos tres hijos, la buscamos tantos meses y hoy que la encontramos, ¿Cuánto más debemos esperar?. Ni siquiera pido justicia por qué sé que no la habrá, me conformo con que me entreguen a mi madre pronto, ¿hace falta más?".

En respuesta, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado destacando que siguen con los peritajes.

"Derivado del trabajo permanente que lleva a cabo la dependencia estatal para la búsqueda y localización de personas desaparecidas fue posible localizar los restos de la víctima en un punto de inhumación clandestina el cual era trabajado por la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (FEPD) en el municipio de Tonalá", señaló.

En relación con información que ha circulado en redes sociales respecto al cuerpo de una mujer de 41 años de edad que no ha sido entregado a sus familiares, la Fiscalía del Estado informa lo siguiente:



"Una vez que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizó el procesamiento de los restos localizados en el lugar y derivado de los trabajos de gabinete que lleva a cabo la FEPD se obtuvieron datos de la pre-identificación de la víctima, lo que se hizo del conocimiento de sus familiares quienes por las características físicas presumían que se trataba de la mujer que se encontraba desaparecida", continúa el comunicado.

"Sin embargo, por las condiciones en las que se encontraban los restos, se solicitaron las pruebas de ADN para realizar las confrontas específicas y una vez se concluyera este proceso poder hacer la entrega formal a los familiares, proceso que aún no está concluido".

"Es importante señalar que en todo momento se ha hecho del conocimiento de los familiares la información correspondiente al proceso que se sigue con la finalidad de que estén enterados de los mismos", finaliza.

esc