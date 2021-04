Había narcos en la misa de Aguililla, asegura nuncio Coppola

El nuncio apostólico Franco Coppola aseguró que en su visita a Aguililla, Michoacán en donde oficio una misa estuvieron presentes integrantes del crimen organizado.

En entrevista con Milenio, el embajador de la Santa sede, dijo que su paso por este municipio golpeado por la violencia y los cárteles de la droga "fue una experiencia única, pero al inicio bastante preocupante y terrible porque en la carretera las fuerzas del orden habían limpiado, pero no habían podido borrar las balas de tiroteos".

Puedes leer: Nuncio apostólico arriba a tierra de cárteles en Michoacán +fotos

En la misa de la semana pasada en Aguililla, participaron miles de personas donde había por supuesto gente del crimen organizado y que estuvieron presentes para enterarse de lo que pasaba y del mensaje que dio, dijo Coppola.

"El mensaje que la iglesia da estas personas no es diferente de lo que dijo Jesús en sus últimas palabras sobre la cruz antes de morir. ¡Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen!'. Estoy convencido que estas personas no saben lo que hacen o cuánto dolor provocan", dijo.

El representante del Papa Francisco, confía que tras su visita a Aguililla pueda haber un acercamiento con integrantes del crimen organizado y las autoridades, a fin de estas agrupaciones se den cuenta que no sólo hacen la vida infeliz a los demás sino que se condenan ellos mismos a una vida muy infeliz.

LA VISITA DE COPPOLA A MICHOACÁN

Monseñor Franco Coppola, estuvo la semana pasada en una visita en Apatzingán, donde acudió a las comunidades y poblados de la Tierra Caliente.

Su mira estaba puesta en Aguililla, un campo de guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y cárteles Unidos.

En su trayecto, pobladores de comunidades ubicadas sobre ese tramo carretero le dieron la bienvenida y salieron a las calles a manifestarse con algarabías.

En el camino, el nuncio apostólico estuvo vigilado a distancia por dos patrullas de la Policía Michoacán, ya que rechazó cualquier tipo de seguridad personal.

El embajador de El Vaticano, se encontró en el paso con camionetas, comunidades fantasmas y casas destruidas por las balas de los fusiles de asalto.

Las fachadas de negocios y viviendas, así como lugares públicos con la leyenda "CJNG", quedaron expuestos ante la caravana del representante católico.

Durante la celebración eucarística, Coppola dijo ante medios de comunicación que su visita a esta tierra de cogobernabilidad del narco, no es desafiarlos.

"Mi visita no viene desafiar a nadie o a regañar a nadie; vine solo a hacer sentir a esta población que la iglesia está cerca y que no están solos ni serán abandonados", afirmó.





kach