Gustavo y Liliana, dos sobrevivientes al covid-19 en Aguascalientes

Aguascalientes tenia hasta este viernes un registro de 62 casos de coronavirus confirmados. Pero Liliana, de 40 años de edad, y Gustavi Granados, de 42, ambos residentes de ese estado, hoy lograron recuperarse de la enfermedad, pese a su mal diagnóstico.

"Los médicos creían que no la iba a librar"

Liliana se contagió luego de acudir el 11 de marzo a Querétaro a un evento deportivo de la escuela de su hija, donde participaron 90 mil personas.

Una semana después presentó fiebre y malestar general. El 20 de marzo le hicieron la prueba de covid-19 y el 24 del mismo mes le confirmaron que dio positivo.

El diagnostico de Liliana era muy grave, desde el inicio le costaba mucho trabajo hablar y respirar, por lo que fue hospitalizada en la Clínica 2 del Seguro social en Aguascalientes.

Liliana desarrolló enfermedad grave y tuvieron que intubarla y sedarla durante seis días, pues sufrió una hemorragia en el pulmón izquierdo.

Al séptimo día la extubaron y de manera progresiva logró volver a respirar por sí misma, sin la ayuda mecánica.

"Los médicos creían que no la iba a librar. Yo, honestamente, creía que no la iba a librar. Cuando salí de mi casa en la ambulancia, pensé que no iba a volver (), pero poco a poco fui mejorando y aquí estoy" narró para Reforma.

El pasado 2 de abril logró ser dada de alta, tras haber estado en terapia intensiva. Fue despedida del hospital entre porras y aplausos por parte del personal médico.

"Tengan mucha fe, tengan esperanza, tengan fe en los médicos. Si seguimos todas las indicaciones, pronto va a acabar. De todas las crisis, siempre, al final, salen cosas buenas", señala.

"El momento que viví nadie lo quiere vivir"

Gustavo Granados resultó positivo a covid-19 el pasado 15 de marzo, tras regresar de un viaje a España. Se aisló de inmediato y evitó contagiar a su esposa, hijos y a su madre.

"El momento que viví, seguro estoy que nadie lo quiere vivir, pero todos estamos expuestos", contó a Reforma.

Los síntomas comenzaron dos días después de regresar de su viaje. El 15 de marzo le informaron que la prueba para diagnosticar covid-19 había dado positivo.

Los síntomas de Gustavo fueron muy fuertes.

"Tuve primero vómito, tuve fiebre varios días, como siete; tuve escalofríos, cuerpo cortado y después tuve la tos seca que, en 24 horas prácticamente, se volvió intolerable. Entonces me tuvieron que hacer una tomografía, donde ya apareció la neumonía atípica en un grado avanzado, e inmediatamente me internaron", narró.

Gustavo fue atendido en el Hospital Hidalgo, del Gobierno de Aguascalientes y permaneció dos días en terapia intensiva, pero no requirió ventilación mecánica.

"Los cuidados que le dan a uno como paciente son no sólo exhaustivos, son de verdad complejos. Es un protocolo y un manejo muy sofisticado, muy cuidadoso. Yo estoy sumamente agradecido con el personal", dijo.

El hombre fue dado de alta el pasado 29 de marzo y continuó una segunda etapa de recuperación en su domicilio. Hace cinco días le aplicaron una nueva prueba de covid-19 y resultó negativa.

El abogado de profesión afirmó que el nuevo coronavirus no distingue entre género, ubicación, ni estrato social, por lo que recomendó a las personas quedarse en casa y no dejar que el pánico de la desinformación les gane.

Aguascalientes es el noveno estado del país con la mayor incidencia de casos de coronavirus y el primero con el mayor número de pruebas diagnósticas aplicadas, con 34.74 por cada 100 mil habitantes.

El viernes registró su primera muerte por covid-19. El gobernador Martín Orozco informó que se trató de una persona de 59 años de edad, quien se contagió en un viaje realizado a Estados Unidos.

