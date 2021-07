Guerrero vacunará a mayores de 18 años en la Montaña

ACAPULCO.- Reforzar el círculo familiar, extremar el autocuidado, principalmente de quien no se han aplicado las vacunas para no contagiarse de COVID19, y permanecer en lugares ventilados, recomendaron funcionarios estatales y federales, durante la conferencia de prensa número 10 panorama COVID en Guerrero.

El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos destacó que el sector de las personas con enfermedades isquémicas del corazón, diabetes mellitus, entre otras, se suman en este a etapa al sector juvenil, como los más propensos a adquirir el virus de COVID19, por los que urgió tener mayor cuidado y llevar todos los protocolos de salud.

Detalló que los municipios que concentran el mayor número de defunciones, se refleja un incremento son Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, donde, con la finalidad de contener la propagación del virus y realizar un mayor número de pruebas para detectar casos Covid19 entre la población se han dispuesto de la instalación de módulos. Guerrero se tienen 45, 430 casos confirmados, y 70 nuevos casos en las últimas 24 horas.

En tanto, se indicó que las instituciones, como la SEDENA en Chilpancingo, nuevamente se está en un proceso de reconversión o extendiendo los servicios en los nosocomios que se requieran para ampliar sus servicios y dar un mayor servicio a la población que lo vaya necesitando, hasta que se estabilice esta situación de contagios.

En la Jurisdicción Sanitaria 04 Montaña, inicia de manera simultánea en los 19 municipios la aplicación de la vacuna CANSINO dosis única a la población de 18 a 49 años de edad, mujeres embarazadas, y población rezagada.

Todo sin incidencia alguna pic.twitter.com/iL3sX4mlu3 — Salud Guerrero (@SSaludGro) July 20, 2021

Destacó la importancia de que los municipios colaboren a que se evite la cadena de contagios, evitando las fiestas o eventos que concentren muchas personas; y el sector turístico previniendo entre sus colaboradores, si se tienen síntomas en el inmediato autoconfinamiento, aplicación de las pruebas rápidas de antígeno y apoyarlos para que se han atendidos en las clínicas donde les corresponda.

Refirió que partir hoy lunes 19 de julio del año en curso, estos módulos estarán ubicados, uno, en la glorieta de La Diana Cazadora y el otro, en la plazoleta frente al parque acuático, antes CICI, funcionando de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Dijo también, que este virus en esta etapa de afectando a los niños y jóvenes, ya que están realizando diversas actividades sin el mayor cuidado, por lo que se sugirió cuidar las actividades en la que están involucrados los menores "ya que un niño no sabe de distancia" y son más propensos a contagiarse.

Por su parte, el delegado en Guerrero de los Programas Sociales, Iván Hernández Díaz, señaló que mañana martes arranca la aplicación de la primera dosis a personas de 30 a 39 años de edad en Costa Grande y Norte; y que en la presente semana se aplicarán la vacuna Cansino en la región de Montaña, esta única dosis se aplicará de manera especial para el sector de 18 a 40 años de edad con lo que se vacunaran en esta fase 168 mil personas de distintas regiones.

En esta trasmisión, dirigida por la directora de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero, Erika Lührs Cortes se llamó a atender las indicaciones y responsabilizarse de los actos de cada persona y cuidar la salud de su familia. Advirtiéndose que el uso de cubrebocas en Guerrero NO es opcional, si no OBLIGATORIO. Recomendándose a no acudir ni permanecer en lugares cerrados y sin adecuada ventilación.

rst