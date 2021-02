Guerrero presenta protocolos de prevención para enfrentar el coronavirus

ACAPULCO.- Ante la confirmación, por el Gobierno de México, de los primeros casos positivos de coronavirus en el país, el gobernador Héctor Astudillo Flores junto al secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, presentaron ante los medios de comunicación, los protocolos de prevención, a la detección oportuna y ruta que se seguirá en la entidad para enfrentar el coronavirus.

Astudillo Flores señaló que hasta el momento, en Guerrero no se tiene ningún problema que tenga que ver con el coronavirus, y aunque se ya se han confirmados casos en México, en esta entidad suriana no hay nadie, pero si “debemos estar preparados y seguir la línea que marca el gobierno federal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que por ser este un problema de carácter internacional, se tienen que seguir las indicaciones que emitan las autoridades sanitarias del gobierno federal, porque cuentan con los informes más puntuales y correctos sobre este tema y habrán de marcar las directrices a seguir.

Indicó que mal haría en impulsar un programa para combatir el Coronavirus en Guerrero, porque “no creo que me corresponda ni tengo los medios para hacerlo”, y reiteró que este es un asunto que tenemos que verlo con serenidad y responsabilidad, para no caer en pánico o psicosis “que al rato no sepamos como pararla”.

De manera especial, dijo que los niños tienen una atención especial y parte de la campaña va enfocada a detectar si alguien presenta síntomas, que acuda de inmediato al médico y éste habrá de informar a las autoridades de Salud, y dijo que hasta el momento, no existe presupuesto alguno para combatir posibles casos de coronavirus.

Durante su intervención, el secretario de Salud estatal pidió a la población seguir las medidas básicas de protección, como lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, no saludar de beso, mantener higiene, toser y estornudar en el pliegue interior del codo, entre otros.

Recomendó también no automedicarse y en caso de presentar algún cuadro relacionado con problemas respiratorios, acudir de manera inmediata al médico.

Explicó que se mantiene una estrecha coordinación con autoridades de Turismo, Educación y con la Iniciativa Privada, para estar atentos ante el tema. Señaló que en el caso de los puertos turísticos y las ciudades se mantiene vigilancia en relación al arribo de individuos que hayan tenido contacto con personas de los países en donde se han registrado casos de esta enfermedad, como China, Italia, Corea, entre otros.

De la Peña Pintos pidió a la población no entrar en pánico y dijo que es muy importante que acudan al médico en caso de presentar algún síntoma agudo, para que en caso de que sean sospechosos, sean remitidos al Laboratorio Estatal de Salud Pública y se puedan llevar a cabo las pruebas correspondientes para determinar la situación.

Cabe resaltar, que estas medidas ya se implementan en lugares y eventos concurridos en la entidad como el Mextenis, operativo de seguridad y salud que también se habrá de desplegarse por la próxima Convención Bancaria en Acapulco, que junto a mandado de los tres niveles de gobierno el mandatario estatal detallan la estrategia para reforzar las acciones que salvaguarden la integridad de los asistentes a estos eventos de gran relevancia.