Guerrero, donde fracasó el programa de fertilizante del gobierno federal

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota).- Este martes que cerró el segundo plazo para la entrega del fertilizante subsidiado por el gobierno federal en Guerrero, tarea con la que, al parecer, no cumplieron otra vez, el gobernador Héctor Astudillo Flores exhibe su insatisfacción con el programa y enumera todas las acciones institucionales que, a su juicio, afectaron el reparto.

Después de 26 años en que el programa del fertilizante subsidiado estuvo a cargo de autoridades locales, este 2019 lo asumió el gobierno federal, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó su compromiso en febrero pasado, en uno de sus primeros actos oficiales en Guerrero.

El gobierno federal arrancó el programa en este estado como plan piloto, porque las autoridades se trazaron ampliarlo a todo el país para los siguientes años, pero en este, su primer intento, no han salido bien librados.

En los años anteriores el reparto del fertilizante subsidiado en el estado se hacía durante el periodo de siembra, es decir en mayo, pero en esta ocasión hasta este 6 de agosto no hay certeza de que concluya.

"No estoy satisfecho por el trato ni el desarrollo de la operación del programa de fertilizante gratuito. Se ha fallado al incumplir las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (...)", dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Los beneficiarios de este programa principalmente siembran para autoconsumo, según la versión oficial.

El primer plazo que se puso la estructura del gobierno federal para repartir el fertilizante fue el 15 de julio, ya de por si fuera del periodo de siembra. Para eso pidieron la ayuda al gobernador y a los 81 alcaldes de Guerrero.

Esa fecha se llegó con un pendiente de 64 mil productores o campesinos sin recibir el abono, de acuerdo a los números oficiales que revelaron las autoridades ese día de julio. También dijeron que el padrón de beneficiarios es de 233 mil 234.

Pero la queja de este martes del agosto del gobernador es que no hay certeza de casi nada, ni siquiera de cuántos beneficiarios son en total en el programa.

Una de las causas que denunció fue que el gobierno federal cambió las reglas de operación o de inscripción.

Otra fue que la falta complejidad con que se condujo la estructura en Guerrero del gobierno federal. "Es lamentable que la injerencia de los servidores de la Nación haya ocasionado que la inscripción para la entrega del fertilizante se haya hecho a su impulso, en otras palabras: yo te inscribo al programa y yo te entrego el fertilizante", mencionó.

Pidió al gobierno federal, a través de este llamado público, a que no cierre el programa sin antes terminar el reparto. "Que se haga el mayor de los esfuerzos por terminar la entregar del fertilizante a los auténticos productores faltantes", mencionó.

Más complicaciones en la operación del programa

Durante la conferencia de prensa a la que convocó, el gobernador se dedicó a hacer una lista de situaciones negativas que detectó después de que el programa pasó a manos del gobierno federal: se desconoce el padrón de beneficiarios, complicaron las reglas de operación asignando vales canjeables a los beneficiarios, las constantes protestas de los productores o campesinos en reclamo de fertilizante generaron complicaciones en la comunicación entre el gobierno federal y el gobierno estatal y los ayuntamientos.

"La indefinición del padrón se prestó a diversas interpretaciones, como la manipulación política en el programa de fertilizante, sumada a la injerencia de los denominados servidores de la Nación que han sido señalados por presidentes municipales de diferentes filiaciones políticas y campesinos, de actuar con fines políticos y partidistas", insistió Astudillo Flores.

Acusó a los "servidores de la Nación" de no haberse capacitado para poner en marcha del programa, es decir, de aplicarlo sin conocimiento en su operación y generar conflictos con los productores.

Desde mayo pasado, es decir en temporal de siembra, productores y miembros de organizaciones campesinas realizaron protestas en las siete regiones de Guerrero en reclamo del fertilizante subsidiado. Estas protestas fueron desde marchas hasta bloqueos carreteros hasta la retención de servidores públicos de todos los niveles.

Todavía este martes un grupo de habitantes de la región de Tierra Caliente, a quienes algunos lugareños identificaron como simpatizantes de Morena en Cutzamala, bloquearon la carretera federal Altamirano-Toluca, a la altura de la bodega del organismo federal llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en reclamo del abono.

El gobernador proporcionó hasta cifras de estas protestas e incumplimiento del gobierno federal con el programa: "La inconformidad de los productores por el retraso en la entrega del fertilizante ha generado más de 130 acciones de protesta presentadas principalmente en la Montaña, Costa Chica y Centro. Se estima que más de 70 mil productores no han sido abastecidos con fertilizante gratuito. Se conoce que un número importante de campesinos optaron por no insistir en reclamar el fertilizante o ya no sembrar".

Después de quejarse de que los responsables del programa llevan días sin aparecerse por Guerrero, Astudillo Flores advirtió de la posibilidad de que cuando termine el ciclo agrícola se presente una carencia de granos y para eso propone al gobierno federal que se prepare con un plan emergente alimentario.

