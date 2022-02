Guerrero: décadas de lucha por despenalizar el aborto: 3 iniciativas y 2 AVG

CHILPANCINGO.- La lucha feminista en Guerrero se remonta tres décadas atrás, años en los que las demandas de las mujeres por la despenalización del aborto y la no criminalización a la interrupción del embarazo se han hecho presentes.

Como parte de esa lucha, se han presentado al menos tres iniciativas para reformar la ley y despenalizar el aborto, como la presentada el pasado 12 de enero por las diputadas locales Beatriz Mojica Morga, Gloria Citlali Calixto Jiménez y Nora Yanek Velázquez Martínez.



Esta última iniciativa se encuentra en espera a que los diputados de la Comisión de Justicia hagan la revisión, para que pase al pleno del Congreso local y se dé la votación para su posible aprobación, informó el portal Amapola. Periodismo transgresor.

Lo distinto de ésta, en comparación con las dos iniciativas anteriores es que actualmente existen dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

La última AVG se emitió por agravio comparado, lo que evidencia la necesidad de homologar la Norma 046 del Código Penal para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación sexual la interrupción del embarazo sin que tengan que interponer una denuncia y así evitar poner en riesgo su salud.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional la penalización del aborto, lo que significa que ninguna jueza o juez podrá encarcelar a quien decida abortar.

Datos oficiales señalan que Guerrero es la cuarta entidad con mayor número de muertes por aborto del país y la sexta con más muertes maternas entre 2002 y 2017.





LAS TRES INICIATIVAS

1992: este año se presentó la primera propuesta al Congreso local para la despenalización del aborto.

La representante feminista de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín, detalló que en algunas pláticas de mujeres el tema estaba presente, y cuando fue diputada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de 1990 a 1993, en tribuna planteó reformar el Código Penal y que se clasificara el acoso y hostigamiento sexual, como delito.

2014: la entonces secretaria de la Mujer, Rosario Herrera Ascencio, contrató una consultoría para elaborar la propuesta de iniciativa. Los grupos feministas acompañaron el proceso, se movilizaron, hicieron campañas a favor, pero el PRD se dividió e impidió la aprobación.

Siete años atrás, luego de que en la Ciudad de México se aprobara la no criminalización a la interrupción del embarazo, en Guerrero mujeres se organizaron para exigir que las excepciones se cumplieran, por ejemplo la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Dddser), Equidad de Género, el colectivo

Se cabildeó para que votaran, pero de último momento el PRD se dividió.

En 2015 se dio una de varias agresiones mayores contra grupos de mujeres que apoyaban la interrupción legal del embarazo. Fueron invitadas a un foro al que acudieron monjas y feligreses, quienes al tener una opinión contraria las agredieron verbalmente y las intentaron golpear. Tuvieron que huir.

2022: se trata de una iniciativa de homologación de acuerdo a los criterios de la SCJN.

Cumplido un mes de que se presentó la iniciativa en el Congreso local, la Comisión de Justicia en Guerrero no ha dado respuesta. Amapola.

La diputada Beatriz Mojica Morga espera que se cumpla pronto con el procedimiento jurídico pues ya se cumplió el plazo para hacer la dictaminación de la iniciativa.



Explicó que no es solamente despenalizar el aborto si no que la iniciativa incluye la garantía de los derechos de las mujeres y de la no criminalización.

La Junta de Coordinación Política tendrá que determinar el proceso para que se pueda generar el dictamen.

LAS DOS ALERTAS DE GÉNERO

Grupos feministas en Guerrero ante las violencias que viven las mujeres en la entidad obligaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a declarar dos AVG, lo que permite un terreno que aún con obstáculos, pronto despenalice el aborto en el estado.

El 22 de junio del 2017, la Secretaría de Gobernación declaró en Guerrero la primera AVG ante el incremento de feminicidios en el estado.

Tres años después, el 5 de junio del 2020, se declaró la segunda alerta, porque las activistas probaron una grave discriminación contra las mujeres y una negación a los servicios especializados de salud.

Entre 2016 y 2021 se registraron 32 delitos por aborto en el estado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El mayor número se ubicó en el 2019, con 11, pero no especifica si se trata de las mujeres que abortaron o quienes auxiliaron a las mujeres en el proceso, como en el caso de médicos, tampoco se sabe si por ello hay mujeres procesadas.





