"Guerrero debe apuntalar debate nacional sobre amapola legal": Mario Moreno

Mario Moreno Arcos, candidato del PRI y el PRD al gobierno de Guerrero, asegura que, para reactivar la economía de la entidad, es necesario apoyar al campo guerrerense.

En entrevista con La Silla Rota, advierte que el estado deberá apuntalar, en algún momento, el debate nacional sobre la legalización de la amapola.

Su principal objetivo es ese, la economía guerrerense y que el turismo no sea el único pilar de ésta, pues con la pandemia provocada por la covid-19 se demostró que "es un mecanismo volátil", que no garantiza mejores condiciones de vida de los habitantes.

PUEDES LEER: Crimen no le gana la batalla a la gobernabilidad: Astudillo

Moreno Arcos admite que, al inicio de su campaña, fue difícil combinar las siglas del PRI, su partido, con las del PRD, que mantiene un pasado poco favorable en la entidad. No se confía de ganar los comicios, pero él mismo se dice sorprendido por la posible remontada que dará a Morena, el partido que casi aseguraba el estado antes de iniciar las campañas.

Una encuesta publicada por el periódico Reforma, esta semana, asegura que Mario Moreno Arcos alcanzó en preferencia (de 44 %) a su contrincante, Evelyn Salgado Pineda. Asegura que, de gobernar Guerrero, buscará mantener la tendencia a la baja de la incidencia delictiva.

¿Qué tan confiado llega al 6 de junio? Sabemos que lleva buenos números, que le ha ido mucho mejor, pero la competencia tampoco es tan fácil.

Sí, efectivamente. A escasos 10 días de la elección, vamos muy bien, vamos avanzando muy bien, tenemos buenos números. Por supuesto, no nos confiamos, yo nunca he sido un hombre que se confíe. El PRD y el PRI somos partidos de muchos años que hemos manejado estructuras, que tenemos en las secciones, en cada una de las colonias, de las manzanas. Y eso nos da una fortaleza especial que muchas veces no tienen los otros candidatos.

¿No le han pesado las siglas del PRD? Sobre todo, por algunas cuestiones que tuvo el partido en gobiernos pasados, ¿cómo se siente con ellas?

Cuando inicié la campaña, el tener dos partidos como el PRD y el PRI era complicado y un poco pesado, pero ha habido un cambio. Yo estoy verdaderamente asombrado de esa capacidad que se ha tenido para ir revirtiendo cifras.

Hoy veo números muy halagadores de estos dos partidos políticos. Se han comprometido muy a fondo, están trabajando a ras de tierra y eso definitivamente nos da esta posibilidad, pero sobre todo nos da perspectiva de que podemos ganar esta elección.

¿Cuáles son sus propuestas más atractivas para la población?

Algo que ha impactado muy bien en la población son los compromisos que firmé y que pacté con las mujeres guerrerenses, principalmente, la participación igualitaria en la administración estatal, el tema de las guarderías infantiles –al que también me comprometí–, la creación de una Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer, los créditos a la palabra para mujeres emprendedoras, y el compromiso de impulsar junto con los alcaldes de las diferentes ciudades de Guerrero, ciudades seguras.

Otro compromiso que ha funcionado muy bien, y que la gente de Guerrero lo ha recibido muy bien, es el tema del campo. El campo guerrerense es un espacio olvidado, no hay inversión hoy. El gobierno federal retiró todos los apoyos al campo guerrerense, no hay proyectos productivos. Yo he ofrecido hacer una inversión como nunca se ha hecho en el campo.

¿Planea cambiar la estrategia económica para que, no sea principalmente el turismo, sino campo, el eje del desarrollo productivo?

Efectivamente, la idea es buscar opciones alternativas. El turismo ha sido el motor de desarrollo de este estado, nos ha permitido generar 70 % de los empleos en el estado. Pero necesitamos buscar alternativas, no podemos descargar solamente en el turismo. Y lo vivimos, tristemente, con la pandemia, porque el turismo se cayó, no el campo, el campo siguió caminando y accionando. Esto nos dio una lección muy importante.

En el estado, apenas el 6 % del Producto Interno Bruto lo aporta el campo guerrerense, entonces, hay que potencializarlo. Tenemos un nicho de oportunidad ahí muy importante, somos el principal productor de mango en el país, producimos jamaica, coco, somos el segundo productor de agave, de limón. Podemos ser competitivos.

LEE TAMBIÉN: Elecciones en Guerrero, bajo la sombra del machismo y el narco

En Guerrero se ha discutido la posibilidad de un programa piloto de legalización para el cultivo de amapola. ¿Usted qué opina de eso? ¿Hay posibilidad?

Es un tema que se puso en la mesa de los acuerdos nacionales, creo que en Guerrero tenemos un enorme potencial, pero debemos buscar que ya no sea de manera ilícita. Lo veo viable. Hay que subirlo de nuevo a la mesa de acuerdos nacional, hay que buscar que podamos generar, a través de este cultivo que hoy es ilícito, que se legalice y que el estado pueda basar parte de su economía en estos productos.

El reto que he planteado en todo momento ha sido buscar cultivos alternativos, en lo que ya se está avanzando [con el tema de la amapola]. El tema del aguacate está creciendo enormemente en la sierra de Guerrero, que es donde tradicionalmente se han cultivado estos productos ilícitos, han ido permeando muy bien y seguramente pronto seremos un estado altamente competitivo en el tema de producción de aguacate.

¿Cuáles son los retos de su gobierno, en caso de quedar electo, en materia de seguridad?

Afortunadamente, ha ido bien la coordinación que se ha logrado entre la federación, el estado y los municipios, eso ha permitido la solución de la mayoría de los problemas de seguridad. Hoy, las ciudades de Guerrero ya no son las más peligrosas del país, pero debemos impulsar más acciones para que avancemos muy rápido en estas soluciones para que avancemos en la solución del tema de la seguridad en el estado.

Retomaré todas las acciones positivas que se han implementado y vamos a innovar e implementar más acciones para avanzar más rápido y mejorar la seguridad. Yo busco que logremos ser un estado atractivo para la inversión privada, para eso, debemos dar certeza jurídica a las empresas, pero sobre todo seguridad. Ese será nuestro más grande reto.

¿Le preocupa lidiar con algunas células del crimen organizado?

Definitivamente, cuando yo acepté este reto, ya sabía lo que voy a enfrentar, si gano. Pero, más que preocuparme, debo ocuparme, ese es el reto.

¿Hay posibilidades de alguna alianza con el PAN previo a las elecciones?

Hay muchas probabilidades. Hemos estado, todos los días, con adhesiones de gente de todos los partidos: del PAN, del PT, de Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista y también de Morena, he recibido muchas adhesiones de militantes de Morena que hoy se están incorporando a este proyecto.

¿Qué Guerrero quiere formar Mario Moreno?

Aspiro a poner a Guerrero como un estado de vanguardia, lo tengo muy claro. Sé del enorme potencial que tenemos. Tenemos una riqueza extraordinaria, tenemos lugares turísticos de privilegio, no solo a nivel nacional, sino mundial, que hay que potencializarlos, impulsarlos, promocionarlos en el mundo y en el país.

Guerrero tiene que ser seguro y atractivo para que visiten Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y otros puntos que son un potencial increíble. Pero se necesita una mano fuerte, decidida, que pueda abatir los índices delictivos para que la gente venga a Guerrero y la gente de Guerrero viva mejor.

También sé del enorme rezago que tenemos en algunas regiones. Yo fui secretario de Desarrollo Social, conozco y he caminado todos los rincones de este estado. Conozco cuáles son sus carencias y sus necesidades. Y, desde ahí, partir para potencializar el estado. Tenemos que sacarlo adelante y tenemos con qué.

(djh)