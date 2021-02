Guerrerenses celebran 170 aniversario del estado

CHILPANCINGO.- El gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de distintos sectores sociales y en el marco del 170 aniversario de la creación del estado de Guerrero, entregó a hombres y mujeres las Condecoraciones y los Premios Estatales al Mérito Civil 2019 por su aportación y contribución a la construcción de una mejor sociedad, galardones que se entregan desde 1987.

En la ceremonia que se celebró en el auditorio “José Joaquín de Herrera” de Palacio de Gobierno y ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de las Fuerzas Armadas, Astudillo Flores remarcó que los guerrerenses somos herederos de una gran historia: “somos herederos de la valentía de Vicente Guerrero, de la nobleza y amistad de los Bravo con Morelos, somos herederos del legado de Morelos en esta tierra en Chilpancingo donde se formó la nación, somos herederos del humanismo de Morelos, somos herederos de la inteligencia de la altura de miras de Ignacio Manuel Altamirano, somos herederos de la valentía de los Galeana de la Costa Grande, somos herederos también de Valerio Trujano de su fuerza, de su firmeza; somos herederos de los Ocampo que hicieron la bandera nacional”.

Detalló también la grandeza de las siete regiones de la entidad, añadiendo que en el marco de cuatro años de ser mandatario estatal, confesó que su experiencia , ha sido difícil, pero no imposible con la ayuda de muchos, reiterando que su compromiso es y seguirá siendo el mismo trabajar con entusiasmo, con interés, con compromiso y sin ningún miedo, sin ningún temor :

“Para gobernar Guerrero como yo le he dicho siempre, no solamente hay que conocerlo, gobernar Guerrero hay que quererlo y hay que tener mucha disposición para tener desprendimiento siempre con los guerrerense, no se puede gobernar Guerrero como lo he dicho, con limitaciones, ni con miserias. A Guerrero hay que quererlo, hay que abrazarlo todos los días, respetar a nuestros pueblos y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones”, indicó .

La ceremonia de entrega de Condecoraciones y Premios al Mérito Civil por el 170 Aniversario de la Creación del Estado de Guerrero, evento organizado por la Secretaría General de Gobierno que encabeza Florencio Salazar Adame; este año, el premio al mérito civil “Nicolás Bravo” dedicado al trabajo por los Derechos Humanos, fue entregado a Ramón Navarrete Magdaleno; mientras que el premio “Cuauhtémoc” al desarrollo de los pueblos indígenas lo obtuvo Manuel Vázquez Quintero.

La condecoración estatal “Juan N. Álvarez” por méritos y servicios prestados a favor del estado, fue impuesta al narrador deportivo Emilio Fernando Alonso Rubín, guerrerense originario de Iguala con una amplia trayectoria profesional.Ademas, el artista Leonel Maciel Sánchez, recibe hoy la condecoración estatal “Vicente Guerrero” por su aportación al acervo cultural del estado, representando a Guerrero con su obra en diversos países.

José luis Camacho Vargas, le fue otorgada la presea Ignacio Manuel Altamirano; a Pedro Vidal Tello fue reconocido con el premio Moisés Ochoa Ocampo;Manuel Mesa Andraca con el reconocimiento Eloy Romero Gatica;Ernesto Ortiz con el Mérito Ignacio Manuel Altamirano;Miguel García Maldonado recibió el premio Eduardo Neri y Rafael Cortez, el Mérito Eva Sámano de López Mateos.

Asimismo, Jaime Sánchez Valente obtuvo el Mérito Guillermo Soberon ; , Graciela Guendo Palacios y Gersain Vargas Vargas obtuvieron el premio Juan Ruiz de Alarcón;Raul Salgado Leyva fue reconocido con el premio Ignacio Chávez;Diana Alarcón Gonzále con Placido Garcia Reynoso; Omar de la Cruz Vázquez con el Mérito Apolonio Castillo y Celia Alitzel García, Laura Diana García; La hermanas García obtuvieron el Mérito Jose Azueta. También, a esta lista de reconocimientos se distinguieron a Marina Reyna Aguilar con el Mérito Antonina Nava de Catalan y a María Guadalupe Diaz Salazar con el premio Wilfrido Álvarez Sotelo.