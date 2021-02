Guerreras Buscadoras expanden mapeo a Hermosillo

Mi esposo me dijo un día ahorita vengo y jamás volvió, mi esposo es comerciante nosotros vendemos huevos aquí en Hermosillo, él no se metía con nadie era muy serio, solo se dedicaba a sus hijos, él tiene 52 años, era muy responsable por eso se me hace raro que ya no volvió, yo lo que quiero es saber de él