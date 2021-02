Guanajuato: faltan por vacunar más de 30 mil trabajadores de la salud

Guanajuato, Gto.- En la entidad se tienen cuantificados 60 mil trabajadores de la salud. El Gobierno Federal solo mandó 24 mil dosis de la vacuna contra el covid, lo que significa que falta cubrir a dos terceras partes del personal médico. Así lo señaló el diputado Jesús Oviedo Herrera, coordinador de la fracción panista en el Congreso local.

En este sentido, el parlamentario explicó en sesión ordinaria del Poder Legislativo que la sociedad tiene la urgente necesidad de que se diseñe e implemente tecnología con mejores procesos en el programa nacional de vacunación contra el covid-19, que realmente se dé una respuesta integral y eficaz en la aplicación del antídoto.

Jesús Oviedo, coordinador del PAN en el Congreso del Estado.

Asimismo afirmó que "no es con páginas inservibles como se combate a el covid, porque, con la salud no se juega; no se valen improvisaciones, no se valen los caprichos, no se vale la mezquindad".

Insistió en que no hay un proceso claro en las jornadas de vacunación, y que "las mentiras de este Gobierno Federal matan". Refirió que mucho personal médico que recibió la primera dosis de vacuna contra el covid-19 no ha recibido la segunda, aún y cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda suministrar a las personas dos dosis de la vacuna con una diferencia de tres semanas.

Finalmente, el diputado panista declaró que en la aplicación de la vacuna contra el covid-19 falta planeación, eficiencia y verdad... "hoy nos topamos que México es el único país en el mundo donde te tienes que registrar en una página que no funciona, para recibir la vacuna contra la covid-19, probablemente de una vacuna que ni siquiera se tiene en existencia".

