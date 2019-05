Guanajuato construirá hangar para vuelos privados

Gilberto Rodríguez 17/05/2019 12:48 p.m.

GUANAJUATO (La Silla Rota).- El Gobierno de Guanajuato busca contar en breve con un hangar aéreo para vuelos privados.

El anuncio lo hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien señaló que su gobierno está haciendo una alianza con el grupo aeroportuario Fly Across para generar un FBO.

"Un FBO es un hangar para vuelos privados que no existe hoy en el bajío, como lo tienen Toluca, Monterrey y todas las ciudades importantes, como Guadalajara, donde pueden llegar los vuelos privados y ahí hacen todo lo del tema migratorio", explicó el Gobernador.

Diego Sinhue Rodríguez señaló que el proyecto está planteado para construirse en el hangar que dejó vacío el viejo avión Cessna 1980 que era usado por el ex gobernador Miguel Márquez en viajes de trabajo y quien decidió mejor donarlo a la escuela de aeronáutica del CECyT 17 del IPN en lugar de seguir gastando en mantenimiento de la aeronave.

"Fly Across trae la propuesta de hacer un vínculo aéreo Silao-San Miguel de Allende y (Hangar) se haría donde estaba el avión de Gobierno del Estado que ahora nos quedó muy grande porque solo guardamos helicópteros y como es un espacio muy grande, lo que se busca es que nos sigan dando el mismo servicio y subarrendar a Fly Across para que ellos puedan dar su servicio a cualquier particular", dijo.

Incluso mencionó que en caso de que él pudiera necesitar un vuelo especial para reuniones, Fly Across le podría ofrecer servicio a cambio.

El jefe del ejecutivo estatal consideró que tener el FBO resulta "muy positivo" porque además de que le facilitaría los trámites aduaneros a ejecutivos de alto nivel que llegan del extranjero o de otros estados a Guanajuato, sin dejar de lado que también una conexión turística a través "de un taxi aéreo que conectaría Silao con San Miguel de Allende"

Diego Sinhue Rodríguez mencionó que a más tardar esa instalación debería estar terminada a finales del próximo mes de septiembre.

