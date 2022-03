GRÁFICO: "El Mijis", las dudas en torno a su desaparición y muerte

Mi amor, ya voy para allá. Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían detenido los policías, los gafes, pensaban que era de los malos pero gracias a Dios ya voy para allá. No te preocupes, te amo. Continuaba en la carretera, me tenían los gafes parado, mija. Pero ya voy allá. No te preocupes, te amo