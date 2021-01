Goyita, una de 9 que murieron en maquiladora que ignoró covid

CIUDAD JUÁREZ.- Sin ser considerada una actividad esencial la compañía sueca Electrolux dedicada a la fabricación de electrodomésticos en Ciudad Juárez, Chihuahua operó sin cuidados y mucho menos con las medidas de sanidad dictadas por el gobierno tras el inicio de pandemia por covid-19, el pasado 7 abril de 2020.

A lo largo de pandemia la compañía ha reportado el deceso de nueve de sus empleados uno de ellos el de Gregoria Contreras González, una mujer de 56 años que soldaba tubos de cobre de los evaporadores, las piezas que regulan la temperatura de los frigoríficos .

La historia de Goyita como era conocida por su familia fue retomada por El Universal, de acuerdo con su esposo antes de morir por covid-19, Gregoria vivió un verdadero calvario, primero sufrió tos, la cual se fue agudizando acompañándose de fiebre y dolores musculares.

Aunque su familia le había pedido dejar de ir a trabajar por su estado salud, Goyita siguió laborando, ya que un esfuerzo de 14 años, horas extras, fines de semana y migrar desde Chinampa de Gorostiza, Veracruz y por fin alcanzar un sueldo semanal de 2 mil pesos para poder mantener a sus cuatro hijos, no detuvieron a Gregoria.

Sin embargo, el estado de salud de Goyita empeoró en los primeros días de abril por lo que tuvo acudir a un consultorio de una farmacia donde le dieron tratamiento para gripe, cuenta su esposo. Su salud continuó empeorando, pero ella no quiso acudir al IMSS ante la saturación de pacientes. La familia decidió llamar al teléfono del gobierno estatal para atender a las personas con sospecha de covid-19.

El esposo de Goyita recuerda que solo les dijeron que se quedara en casa y tomara paracetamol. Dos semanas después Gregoria Contreras se hizo una prueba de covid por la que su familia pagó alrededor de 10 mil pesos, lamentablemente el resultado fue positivo.

El 18 de abril, Goyita murió camino al hospital en un coche particular ya que no había ambulancia ante la demanda de urgencias y en los peores días de la pandemia no sólo en México, también en Chihuahua, donde ya comenzada la saturación hospitalaria.

Tras la muerte de Goyita, el aumento de contagios y las protestas de empleados ante la falta de equipo de protección para seguir laborando, Electrolux doto de mascarillas y gel antibacterial a los más de cinco mil obreros con los que cuenta.

El caso de Electrolux, no fue el único varias maquiladoras en Ciudad Juárez siguieron operando a pesar de los riegos para sus empleados, un ejemplo de ello Lear Corporation, gigante de la industria automotriz que emplea a unas 24 mil personas en sus maquilas de Ciudad Juárez, donde fue reportado un brote de covid que dejó 13 trabajadores muertos.

A pesar de estos datos, en las videoconferencias del gobierno de Chihuahua sobre la situación de la pandemia en abril de 2020 nunca se mencionaron los contagios en Electrolux. Tampoco aparecen en los datos de la Subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud sobre esos brotes en el estado hasta el 30 de septiembre obtenidos vía transparencia.

Ciudad Juárez ocupa el segundo lugar con la mayor instalación de maquiladoras, donde cerca de 300 mil personas trabajan en unas 320 plantas que fabrican principalmente equipo de transporte, computación y accesorios electrónicos.

De acuerdo con datos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX), esos trabajos representan el 67% del total de la ciudad. De enero a julio de 2020, las remuneraciones pagadas al personal de las maquiladoras fueron de 29, 348 millones de pesos. En ese primer semestre las importaciones y exportaciones del sector alcanzaron más de 400 mil millones. Los trabajadores y familiares de los fallecidos por covid en las maquiladoras denunciaron que las autoridades privilegiaron la producción por encima de la salud de los obreros.





