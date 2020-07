Gonzalo: un crimen que pone a prueba a la Fiscalía de Puebla

Que más quisiera estar en estos momentos con la familia, me duele tanto no estar contigo en estos momentos primo Gonzalo Vázquez Ruiz nada ni nadie manchará tu nombre, pues dejaste huella en cada corazón de cada ser humano que contactaste. Todos sabemos que eras una persona alegre, positiva, un gran ser humano, súper noble, caballeroso, comprensivo... el amor de tío que le tenías a mis hijas es enorme. Te voy a extrañar un chingo risitos, ya que tú eras el único que me decía mis cosas sin miedo... primooo sé que estás con papá Dios porque tu lugar te lo has merecido junto a él, te mando un pinche abrazo bien fuerte del alma, del corazón y de lo más profundo de mi ser. Aún nos faltó tanto por hacer para este 2020. Todos los viajes planeados Risitos... me duele un buen... no lo podía asimilar pero ya te nos adelantaste primo... Hasta pronto